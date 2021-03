Senát odmítl možnost nákupu respirátorů bez tendru

Praha - Senát odmítl pro nadbytečnost poslaneckou novelu, která by měla umožnit Správě státních hmotných rezerv (SSHR) nákup prostředků proti koronaviru bez zadávacího řízení. Předloha se tak vrátí do Sněmovny, která má možnost veto horní komory přehlasovat.

Novelu předložili poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Zdůvodnili ji potřebou operativně doplnit zásoby Správy státních hmotných rezerv. Výjimka by podle předlohy měla platit jen šest měsíců po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko. Vyjádřila v něm pochybnosti ohledně nezbytnosti navrhované změny. Podle vlády už řešenou situaci pokrývají výjimky v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Na to poukazovali i kritici novely z řad senátorů. Novela by podle některých z nich umožnila SSHR koupit prakticky cokoli bez možnosti kontroly.

Část senátorů proto doporučila výběr dodavatele prostředků souvisejících s epidemií bez zadávacího řízení podmínit souhlasem vlády. Chtěli by také vyloučit uchazeče, kteří se podobným dodávkám dříve nevěnovali, nedoložili by dostatečně vlastnickou strukturu a byli by ve střetu zájmů.

V únoru vzbudil pochybnosti výběr dodavatele antigenních testů pro školáky, jímž se stala firma Tardigrad International Consulting. Výběrová komise z tendru vyřadila společnost Chironax, která předložila lepší cenu. Stalo se tak podle ministerstva vnitra kvůli varování BIS, že je firma napojena na stíhané osoby.

Senátní hospodářský výbor chtěl ze zákona odstranit nedávno vložené pasáže, podle nichž zadavatelé veřejných zakázek musí dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací.