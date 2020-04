Senát o příspěvku pro OSVČ, nezaměstnaných a úřadech práce

Ilustrační foto - Vývěska před sídlem Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze informovala 18. března 2020 o omezení vstupu do objektu v souvislosti s preventivními opatřeními kvůli koronaviru.

Praha - Senát dnes rozhodne o příspěvku pro živnostníky kvůli epidemii koronaviru. Projedná i návrhy, které se týkají nezaměstnaných, zaměstnanců a úřadů práce. Senátoři chtějí přednostně probrat normy, které v úterý v noci schválila Sněmovna ve stavu legislativní nouze.

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné, například samostatní zemědělci nebo lékaři, budou zřejmě moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25.000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. S žádostí o příspěvek se mají osobně nebo elektronicky obrátit na finanční úřady.

Vládní návrh změn pravidel zaměstnanosti má nezaměstnaným umožnit, aby se mohli hlásit do evidence uchazečů o zaměstnání i na dálku. Firmy, které zaměstnávají postižené, by nemusely dokládat bezdlužnost kvůli státním příspěvkům na jejich mzdy a dalším dotacím. Podobně to bude platit i pro firmy, které požádají o příspěvky na mzdy zaměstnanců v rámci takzvaného kurzarbeitu.

Třetí z norem má úřadům práce snížit administrativu s některými současnými dávkami. Pro letošní druhé čtvrtletí nebudou muset plošně přehodnocovat výši příspěvků na bydlení, přídavků na dítě a zvýšení příspěvků na péči. Lidé nebudou muset dokládat úřadům příjmy nebo vynaložené náklady za první letošní tři měsíce, bude se vycházet z předchozích měsíců.