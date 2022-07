Senát nominoval na státní vyznamenání osm osobností, dosud nejméně

Senát: Solární energie nemá mít přednost před jinými obnovitelnými zdroji Solární energie by neměla mít přednost před jinými typy obnovitelných zdrojů energie tak, aby byl zachován princip technologické neutrality. Dnes se na tom usnesl Senát k návrhu novely evropské směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a dalších směrnic. Vyjádřil tak v tomto bodu souhlas s rámcovou pozicí vlády. Jde o návrh směrnice, která členským státům kromě jiného ukládá zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě EU vzrostl v roce 2030 na nejméně 45 procent. Dosud činil tento cíl 40 procent. Má to pomoci ukončit hlavně závislost EU na dovozu energií z Ruska. Senát v přijatém usnesení souhlasí s rámcovou pozicí vlády pokud jde o podporu solární energie. Pouze nechce, aby byla upřednostňována. Stejně jako vláda podporuje zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů v rámci projektů pro obnovitelné zdroje energie. S vládou Senát souhlasí i pokud jde o respektování odlišných podmínek a možností jednotlivých členských států EU při naplňování stanovených cílů u obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Senát také podpořil vládu v poskytování dotací na výstavbu fotovoltaických elektráren a dalších solárních zařízení a na energetické úspory na veřejných budovách. Senátoři ale upozornili, že je nutné zohlednit dostupnost materiálů, případnou nestabilitu dodavatelských řetězců, dostatek kvalifikovaných odborníků nebo například připravenost distribučních soustav. Je podle nich nutné také brát ohled na finanční dopady následné recyklace nebo likvidace solárních technologií. "Přechod na obnovitelné zdroje je jednou z priorit naší vlády, protože jej považuje za řešení řady problémů, a musí být nezbytnou součástí modernizace české energetiky a i českého průmyslu," řekl senátorům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů má přispět podle Komise zdvojnásobení kapacity solárních elektráren v příštích třech letech spojené například s povinnou instalací solárních panelů na všechny nové veřejné, komerční a později i obytné budovy. Zdvojnásobit se má i počet využívaných tepelných čerpadel. Součástí balíčku návrhů novel směrnic je také návrh na výraznější zvýšení energetické účinnosti. Zatímco dosud měla EU do roku 2030 snížit spotřebu energie díky větší účinnosti o devět procent, komise chce stanovit nový cíl na 13 procent.

Senát podpořil další spolupráci a rozvoj vztahů ČR a Tchaj-wanu

Senát dnes podpořil další spolupráci Česka a Tchaj-wanu. Obě země označil za "subjekty mezinárodního práva". Zopakoval také, že ČR má politiku jedné Číny. Usnesení při příležitosti návštěvy předsedy tchajwanského parlamentu Jou Si-kchuna v České republice podpořilo 54 z 58 senátorů a senátorek, čtyři se zdrželi. Návštěvu tchajwanského představitele v Česku silně odsoudilo čínské velvyslanectví.

"Senát vyjadřuje přesvědčení, že dialog mezi demokraticky zvolenými členy parlamentů ČR a Tchaj-wanu hraje nezastupitelnou roli při budování vzájemně výhodných vztahů mezi těmito subjekty mezinárodního práva," schválila horní komora v usnesení. Uvedla, že ČR má jako EU politiku jedné Číny.

V textu Senát poukazuje na to, že od roku 1993 do loňska tchajwanské investice přispěly v Česku ke vzniku 24.000 pracovních míst. Podpořili rozvoj spolupráce v nanotechnologiích, chytrém strojírenství, elektromobilitě, kultuře či vzdělávání. Připomněl také návštěvu a projev svého předsedy Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wanu v roce 2020, programové prohlášení vlády se zmínkou o této asijské zemi či usnesení Evopského parlamentu s výzvou k navazování spolupráce.

Debata se vedla hlavně o formulaci, podle níž jsou Česko i Tchaj-wan "subjektem mezinárodního práva". Vystrčil řekl, že by upřednostnil místo tohoto spojení uvedení jmen obou zemí. "Všichni vědí, jak to myslíme a jak to je," uvedl předseda horní komory. Dodal, že důvodem není obava z reakcí, ale snaha postupovat k cíli. Usnesení podpořil.

Senátor Tomáš JIrsa (ODS) míní, že zvolené slovní spojení zbytečně vyvolává diplomatický konflikt. Označil ho za "drobnou provokaci", kterou podle něj ČR ale přežije. Usnesení při hlasování nepodpořil.

„Pozorujeme zemi, která existuje, má vlastní systém, prosazuje se, dokonce u nás vytvořila desítky tisíc pracovních míst a vytváří obrovskou přidanou hodnotu, kdyby zavřeli výrobu mikročipů, zhavaruje globální hospodářství... Buď se budeme chovat seběvědomě a vyrazíme na návštěvu Tchaj-wanu, nebo se budeme ptát právníků a nikam nepojedeme, protože se nesluší takové návštěvy dělat," podotkl šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer. Podle něj Čína neargumentuje právem, ale politicky.

Čínské velvyslanectví v ČR návštěvu předsedy tchajwanského parlamentu ostře odsoudilo. Senát a jednotliví politici podle ambasády podkopávají politický základ čínsko-českých vztahů a pošlapávají základní normy mezinárodních vztahů. "Čínská strana naléhá na českou stranu, aby brala vážně důrazný postoj Číny, dodržovala svůj politický závazek vůči jedné Číně, ukončila vysílání chybných signálů silám usilujícím o 'nezávislost Tchaj-wanu'," uvedlo velvyslanectví.

Podle Fischera Tchaj-wan s demokraticky volenými představiteli, vlastní prezidentkou, měnou, zákony či smluvními vztahy je subjekt, ne objekt. "Já žádný politický závazek vůči jedné Číně necítím," řekl senátor.