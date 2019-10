Senát: Ministerstva by měla pozastavit dotace holdingu Agrofert

Praha - Ministerstva by měla podle Senátu pozastavit vyplácení dotací holdingu Agrofert do doby, než se vyjasní podezření z auditů Evropské komise. Horní komora k tomu dnes vyzvala na základě předběžných závěrů své komise pro vyhodnocení auditů týkajících se premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotací EU pro Agrofert.

Ministerstvo financí by mělo podle Senátu také sdělit, jak je zabezpečeno případné vrácení dotací od Agrofertu, pokud se podezření v unijních auditech potvrdí. Definitivní verze dvou auditů EK mají být podle předsedy senátní komise Zdeňka Nytry z klubu ODS hotovy během prosince a ledna. Senát kvůli tomu své komisi prodloužil mandát, který měl původně skončit koncem ledna příštího roku.

Senátní komise, jak už dříve řekl ČTK její předseda Zdeněk Nytra, také dospěla k předběžnému závěru, že Babiš je v celé záležitosti ve střetu zájmů. Babiš, který Agrofert vložil do svěřenských fondů dosud vždy střet zájmů odmítal. Od loňska kvůli tomu nepředsedá a neúčastní se vládní Rady pro evropské strukturální a investiční fondy.

Podezření z Babišova střetu zájmů se podle Nytry týká ustanovení, podle něhož je zakázáno poskytnout dotaci firmě, ve které veřejný funkcionář vlastní alespoň čtvrtinový podíl. Nytra se pozastavil nad výkladem Státního zemědělského intervenčního fondu, podle něhož se na jím poskytované zemědělské dotace nevztahuje zákon o rozpočtových pravidlech, a tím ani zákon o střetu zájmů. "To by byl úžasný odklon," komentoval to Nytra. Komise chce podle něj věc prověřit.

Místopředseda senátní komise Tomáš Goláň (Senátor 21) uvedl, že podle zjištění chybí "auditní stopy" ke státním zakázkám a dotacím. "Chybí zadávací podmínky, schvalovací podmínky a usnesení, jakým způsobem bylo o poskytnutí té příslušné dotace rozhodnuto," dodal Goláň.

Žádost o nevyplácení prostředků firmám v holdingu Agrofert do doby, než budou známy závěrečné auditní zprávy EK, se týká vlády a ministerstev financí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, zemědělství, životního prostředí a práce a sociálních věcí.

Komise má shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné audity s dříve řešenými dotačními případy.