Senát má daňový balíček schvalovat 10. nebo 11. prosince

Praha - Senát má úpravy daňového balíčku schvalovat 10. nebo 11. prosince. Rozhodl o tom dnes organizační výbor horní komory. Senát se sejde k další schůzi již 3. prosince, pokračovat bude i 16. prosince, řekla ČTK po jednání výboru senátní tisková tajemnice Sue Nguyen.

Senátní výbor uspíšením termínu projednávání daňového balíčku vyhověl přání ministerstva financí, které by senátní podobu úprav rádo znalo před schvalováním státního rozpočtu na příští rok ve Sněmovně. To je naplánováno na 16. prosince.

Senátorské kluby se podle svých představitelů zatím neshodly na tom, jaké úpravy by měla horní komora přijmout. Shoda mezi nimi panuje pouze na nutnosti kompenzací pro obce a kraje v případě zrušení superhrubé mzdy a zavedení daňových sazeb ve výši 15 a 23 procent, které prosazuje vládní ANO. Podle návrhu premiéra Andreje Babiše a ministryně financí Aleny Schillerové by měl být samosprávám výpadek nahrazen zhruba ze tří čtvrtin.

Lidovecký klub a klub hnutí Senátor 21 a Pirátů by chtěly stejně jako sociální demokraté zachovat v daňovém balíčku zvýšení slevy na poplatníka. Starostové zvažují zamítnutí balíčku, ODS je ochotna přistoupit na sazby 16 a 23 procent, Piráti doporučují 17 a 23 procent, ČSSD preferuje sazby 19 a 23 procent daně z příjmů fyzických osob.

Pokud Senát vrátí daňový balíček s úpravami, což se očekává, dolní komora o nich bude rozhodovat pravděpodobně v týdnu před vánočními svátky.

Příští čtvrtek se má Senát přednostně zabývat pouze třemi novelami, které zrychleně schválila Sněmovna. První z nich má o rok prodloužit oprávnění pro přístup k utajovaným skutečnostem, jestliže by žadatelé o prodloužení bezpečnostní prověrky nedostali kvůli nouzovému stavu včas rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu. Druhá novela má pivovary i do budoucna osvobodit od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Třetí z novel prodlouží prodejcům a zprostředkovatelům pojištění kvůli koronavirové krizi lhůty pro doložení jejich odborné způsobilosti.

Zbývající ze tří desítek bodů programu má Senát projednat až ve třetím prosincovém týdnu.