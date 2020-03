Senát kvůli postupu vůči koronaviru zkritizoval vládu i Babiše

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Senátu oddaloval nasazení standardního krizového řízení a ohledně Ústředního krizového štábu nepostupoval v souladu s právním řádem, když jej nesvolal včas. Vláda podle horní komory nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí pandemie koronaviru, čímž podryla důvěru ve stát. Senát se na tom dnes shodl po téměř čtyřhodinové debatě. Babiš později v České televize řekl, že předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) svým vyjadřováním dělá vše pro to, aby Čína Česku nedodala zdravotnický materiál.

Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že vláda si za svými opatřeními stojí. "My jsme dělali to, co jsme v daný okamžik považovali za to nejlepší. A dělali jsme to včas," řekla senátorům. Ústřední krizový štáb podle ní "v podstatě" fungoval, neboť jeho členové byli přítomni jednání vlády.

Předseda Senátu Vystrčil namítl, že postoj Senátu není politický boj, ale upozornění na správné postupy. "Nikdo vám neříká, že se nesnažíte. Pokud to tak berete, je mi to líto," dodal.

"Pan předseda Senátu svým vyjadřováním dělá všechno pro to, aby nám Čína ty dodávky nedala. A dneska je Čína jediný dodavatel. Pan Vystrčil a celá opozice stále kritizovali Čínu a díky panu prezidentovi a jeho kontaktům máme dneska na cestě dodávky," řekl v ČT Babiš. Česko čeká několik dodávek respirátorů, roušek a dalšího materiálu z Číny, dnes ráno bylo dopraveno 150.000 rychlotestů. "My pracujeme jako tým celá vláda. Děláme skutečně 20 hodin denně, abychom to vyřešili," dodal premiér. Podle Babiše Česko bylo jednou z prvních zemí v Evropě, která zaváděla tvrdá opatření kvůli šíření koronaviru.

Krizi související s koronavirem označil Senát za vážnou s dalekosáhlými ekonomickými a sociálními dopady na společnost. Vláda by podle něj nově měla napříště postupovat v souladu se zákonem o krizovém řízení a zřídit systém celostátní strategické krizové komunikace. Kabinet by měl také v zájmu bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví bez prodlení poskytovat občanům úplné a pravdivé informace, zajistit ochranné prostředky a testování na koronavirus, umožnit nasazení dobrovolníků a vytvořit podmínky pro všechny, kdo chtějí nabídnout pomoc.

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL neuspěla s požadavkem, aby vláda vyvodila všechny důsledky včetně personálních, že v zemi chybí ochranné prostředky a prostředky na testování při podezření na nákazu koronavirem.

Návrh usnesení také oceňuje práci všech zdravotníků, pracovníků záchranného systému i ozbrojených sil, samospráv a lidí "v první linii". Vyzdvihuje solidaritu mezi lidmi a také zodpovědný přístup obyvatel k bezpečnostním opatřením. Vláda jich zavedla celou řadu včetně celostátní karantény. Od čtvrtka začne platit povinné zakrývání si obličeje.

Zpřísněnému režimu se podřídil také Senát. Jeho členové se sešli ve zhruba polovičním počtu při zachování proporcionálního zastoupení, měli roušky a k projevům využívali mikrofony na svých místech.

Česko má 522 potvrzených případů nákazy koronavirem. Aktualizované údaje onemocnění COVID-19 k 18:00 zveřejnilo ministerstvo na svém webu. Počet nemocných stoupl v porovnání s ránem o 58 případů. Pět nemocných je ve vážném stavu, uvedl odpoledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vyléčení zůstávají tři lidé, na rozdíl od jiných zemí nikdo na nákazu v Česku nezemřel.

Vláda má podle šéfa Senátu přestat s improvizací, jde o životy

Vláda a premiér Andrej Babiš (ANO) by podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) měli v současné krizi kvůli novému koronaviru přestat s improvizací a sebeprezentací. Měli by nechat jednat experty z Ústředního krizového štábu, o jehož aktivaci měl kabinet rozhodnout už počátkem března, kdy se v Česku objevil první případ nákazy. Vystrčil dnes vládě vytkl, že štáb aktivovala až po dvou týdnech toto pondělí a zároveň účelově a nepochopitelně změnila jeho statut.

"Kdyby existoval Ústřední krizový štáb od začátku, ministr zdravotnictví nemusel zřizovat skupinu, která shání ochranné pomůcky," uvedl Vystrčil. Součástí štábu s jasně rozdělenými úkoly je totiž také skupina pro zabezpečení věcnými zdroji. V případě aktivace štábu by se podle Vystrčila také nestalo, že by krajům a obcím, které si samy zřídily své krizové štáby, chyběly potřebné informace.

"Tady došlo k nadřazení prezentace členů vlády nad optimální postupy při řešení krizového stavu. A je to průšvih. Vláda a premiér nepochopitelně odkládali zřízení Ústředního krizového štábu, chyběla koordinace a součinnost a chybělo odborné rozhodování," uvedl Vystrčil. Pokud se nebudou dodržovat předepsané postupy, hrozí, že vznikne chaos, varoval. "Nejde o procenta, jde o zdraví a naše životy," poznamenal.

Změny statutu štábu, do jehož čela vláda místo ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) postavila náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu, označil Vystrčil za účelové a nepochopitelné. Změny podle něj vedly k tomu, že některé činnosti nebudou zajištěny. Ze štábu byli vyřazeni zástupce Bezpečnostní rady státu, pod kterou štáb spadá, i vedoucí kanceláře prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil, podotkl Vystrčil.

Senátor ČSSD Jiří Dienstbier uvedl, že Hamáček navrhoval aktivaci štábu i vyhlášení nouzového stavu už počátkem března. "Jediným důvodem, proč se tak nestalo, bylo to, že premiér se chtěl prezentovat před národem jako úžasný krizový manažer," řekl Dienstbier.

Také místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN) kritizoval laxnost vlády a obcházení krizového zákona. Růžička vyzval Babiše, aby přestal s volební kampaní, potlačil své ego a nezodpovědné, chaotické a egoistické jednání. Předseda senátního zdravotního výboru Lumír Kantor (KDU-ČSL) uvedl, že Babiš "z vlastní sebestřednosti ohrožuje deset milionů obyvatel, i těch 30 procent, co ho volí".

Ministr Vojtěch: Příliš zásadních chyb jsme neudělali

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se ohradil proti kritice senátorů, kteří se pozastavili nad postupem při pandemii nového koronaviru. Uznal jen, že ochranných prostředků je nedostatek. Příliš zásadních chyb se ale podle něj nestalo a situace se zvládá poměrně dobře, řekl členům horní komory.

"Zatím to zvládáme poměrně dobře. ČR není v situaci, jako je Itálie. Pokud opatření budou dodržována ze strany občanů, máme velmi slušnou šanci, že touto epidemií projdeme dobře," uvedl ministr. Podle něj je třeba se na situaci dívat objektivně.

U ochranných prostředků Vojtěch uznal, že jich není dostatek. "Některé závazné objednávky roušek a respirátorů bohužel nevyšly," řekl. Zopakoval, že nemocnice se podle pokynu z konce ledna měly předzásobit pomůckami na čtyři měsíce. "Postupně nemocnice zavážíme," uvedl ministr. Slíbil během týdne dodávku 1,4 milionu respirátorů a 2,2 milionu ústenek. V neděli by mělo dorazit dalších 30 milionů ústenek z Číny.

Ministr uvedl že se vedle zvýšení počtu operátorů na krizových linkách podaří nyní testovat 1200 až 1500 vzorků denně v několika desítkách laboratoří.

Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) namítl, že Vojtěch neřekl senátorům nic nového a nezodpověděl ani, kdo je členem Ústředního krizového štábu. Jeho předseda Roman Prymula bez uvedení jmen řekl, že ve štábu jsou zastoupena všechna ministerstva na úrovni náměstků, dále policejní prezident Jan Švejdar, generální ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba, náčelník generálního štábu Aleš Opata, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, hlavní hygienička Jarmila Rážová, představitel Státního zdravotního ústavu, viceguvernér ČNB a zástupce Správy státních hmotných rezerv.

Prymula: Hranice budou zavřené do lepší situace v okolních zemích

Hranice Česka budou muset kvůli hrozbě šíření koronaviru zůstat uzavřené do doby, než se zlepší situace v okolních zemích. Senátorům to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který vede Ústřední krizový štáb. "Ta choroba má ten velký problém, že my jsme v regionu Evropy. A i když se nám to nakrásně podaří na úrovni České republiky, tak budu i země, kterým se to všem podařit nemusí. A my budeme muset držet minimálně uzavřené hranice do doby, než se ta situace zlepší v okolních zemích," prohlásil.

Asi za deset dní se podle něj bude krizový štábu bude zabývat účinností přijatých opatření. "Já si myslím, že ta křivka se musí zákonitě oploštit," soudí. Kompletní krizový štáb, jehož členy jsou například náměstci ze všech ministerstev, se podle něj sejde v pátek. Dnes zasedne pouze užší skupina.

Poznamenal, že koronavirus není virus, který by postihl celou populaci. "Nevyhubí celé lidstvo," podotkl. Nedomnívá se, že by se mohlo promořit třeba až 70 procent populace. Uvedl jako příklad rodinu, která byla na lyžařském zájezdu, její členové byli spolu, ale nakazili se jen dva.

Senát podle Vystrčila udělá vše, aby stát pomohl zasaženým

Senát podle předsedy Miloše Vystrčila (ODS) udělá vše, aby stát pomohl těm, kteří jsou existenčně ohroženi karanténou kvůli novému koronaviru. Vystrčil zmínil hlavně živnostníky. Podobně jako představitelé dalších klubů doporučil dodržovat nařízená opatření.

"Ani Senát by nemohl fungovat, pokud by nefungovali občané. Držme se," prohlásil Vystrčil.

Předseda senátorů opoziční ODS Martin Červíček pokládá nyní za klíčové to, aby byl zajištěn dostatek ochranných prostředků pro všechny lidi v první linii. Podle něj je třeba se řídit krizovými opatřeními. "Tady nelze dělat mikromanagement," uvedl. Senátoři o tom chtějí odpoledne mluvit s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a dalšími představiteli vlády.

Kabinet podle Vystrčila málo podporuje při tvorbě a zajištění ochranných pomůcek české firmy a české obyvatele. "S tím, jak se chová tato vláda, v tomto ohledu spokojen nejsem," řekl. Podle předsedy senátorů KDU-ČSL Petra Šilara chybí jasná pravidla dodržování zákonů, klid, rozvaha a jistota. "Vláda selhala v začátku té krize a jsme rozhdnutí to jaksi vyjádřit i nahlas, že není možné prostě takhle amatérsky a chaoticky postupovat. Vláda nebo ti, kteří řídí krizový štáb a krizovou situaci v celé zemi, musí vědět přesně, co mají dělat, a ne spoléhat jenom na to, že někdo někde zavolá," řekl Šilar.

Předseda senátorů STAN Petr Holeček poděkoval všem, kdo v nynější situaci nemyslí jen na sebe a pomáhají například šitím roušek nebo rozvážkou potravin seniorům. Vyjádřil přesvědčení, že situaci je třeba překonat optimisticky a v dobré náladě, "a hlavně s vědomím, že se jedná o naši budoucnost". "Držme se, pomáhejme jeden druhému a nezapomeňme v současné situaci na roušky," připojil se místopředseda senátorského Klubu pro liberální demokracii Ladislav Kos.

Místopředseda senátorů vládní ČSSD Miroslav Nenutil uvedl, že chování některých dokazuje, že "nejsme jen národem kverulantů, závistivců nebo nějakých prospěchářů". Na rozdíl od zástupců opozice postup vlády nekritizoval. "Rozkazy se mají plnit, ne kritizovat, A nám pěšákům nezbývá nic jíiného než věřit, že ti, již rozkazy vydávají, to činí kompetentně a s vědomím, že chtějí zabránit šíření viru a případně ho i zničit," uvedl.

Místopředseda senátorů vládního hnutí ANO Jaroslav Větrovský se omezil na poděkování všem, kteří pomáhají, a to včetně neziskových organizací. "Před všemi vámi hluboce smekám a děkuji vám za to," uvedl.

Vystrčil na dotaz ČTK uvedl, že v karanténě kvůli podezření na nákazu koronavirem jsou čtyři senátoři. Jejich jména ale neuvedl. V karanténě byli již dříve senátoři Tomáš Goláň (za hnutí Senátor 21) a místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková. Další dva v karanténě by podle informací ČTK měli být z klubu vládního hnutí ANO.

Senát nechce, aby plán VZP schvalovala vláda, ale dál i Sněmovna

Zdravotně pojistný plán, účetní závěrku a výroční zprávu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) by neměla schvalovat jen vláda, ale nadále i Sněmovna. Senát tak chce upravit vládní novelu, která mění zejména způsob voleb do orgánů oborových zdravotních pojišťoven. Předlohu dnes horní komora vrátila se souhlasem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k opětovnému posouzení poslancům.

O opravě novely, kterou schválil Senát na návrh svých výborů, mluvil Vojtěch už ve Sněmovně. Podle verze dolní komory by totiž vznikl nesoulad ve způsobu schvalování plánů, závěrek a zpráv, když v případě oborových pojišťoven by je Sněmovna projednávala. "Dvojkolejnost nám přišla nelogická," řekla zpravodajka senátního zdravotnického výboru Alena Dernerová z klubu STAN.

Do správních a dozorčích rad oborových zdravotních pojišťoven mají podle novely volit své zástupce nadále i zaměstnanci z řad klientů pojišťoven, kterým novela nově zajišťuje třetinu míst v radách. Kandidovat bude moci každý klient pojišťovny s podporou alespoň 50 dalších klientů.

Vláda původně navrhovala, aby třetinu členů rad jmenoval jako dosud kabinet a dvě třetiny volili zaměstnavatelé a podnikatelé. Dolní komora ale předlohu schválila podle Vojtěchovy úpravy, která vyplývá z koaliční dohody. Obsazování třetiny míst zachovává vládě. Zaměstnavatelé a podnikatelé budou volit také třetinu, hlasovat mají v rozsahu pojistného, které odvedli za poslední půlrok. Poslední třetina připadá na zaměstnance.

Aktivní volební právo budou mít všichni pojištěnci dané pojišťovny. Volen bude moci být každý svéprávný a bezúhonný pojištěnec, který získá podporu aspoň 50 jiných klientů pojišťovny. Nyní kandidáty předkládají organizace zaměstnavatelů a odborových organizací.

Novela reaguje na předloňský verdikt Ústavního soudu. Soud zrušil na podnět senátorů část zákona týkající se volby orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven k letošnímu říjnu. Senátoři poukazovali na to, že podle nich zvýhodňuje při tvorbě správních a dozorčích rad velké podniky.

Do veřejného zdravotního pojištění letos odvedou zaměstnavatelé, podnikatelé, zaměstnanci a stát přes 340 miliard korun. Zhruba 200 miliard spravuje největší Všeobecná zdravotní pojišťovna, které se ústavní stížnost netýkala. V Česku funguje sedm zdravotních pojišťoven.