Praha - Senát se podle svého předsedy Milana Štěcha (ČSSD) v končícím funkčním období, které poznamenaly volby do Sněmovny a nepříliš stabilní vláda, ukázal jako pojistka kontinuity a stability vývoje ČR po roce 1989. Štěch to dnes uvedl v rámci své zprávy o činnosti horní komory v uplynulých dvou letech.

"V tomto období se potvrdilo to, co často říkáme a co nám někteří nevěřili, že Senát je opravdu pojistka stability, kontinuity polistopadového vývoje," uvedl Štěch. Podle něj se ukázalo, že bez existence horní komory by někteří politici byli v pokušení si "některé věci upravovat jinak".

"Někteří politici to dávají najevo, že vybočují i z těch mantinelů naší zahraniční a bezpečnostní politiky, byť ne zásadním způsobem, které by kormidlo naší země nasměrovalo někam jinam. Ale jsou to pokusy, které nemůžeme přehlížet," uvedl Štěch, aniž jmenoval někoho konkrétního. Za orientaci politiky směrem od euroatlantických struktur k Rusku nebo k Číně bývá kritizován prezident Miloš Zeman.

"V této situaci se nám potvrzuje, že (Senát) je pojistkou stability parlamentní demokracie a demokracie obecně," podotkl předseda horní komory. Poznamenal, že Senát se podle průzkumů stabilně těší důvěře třetiny obyvatel. Podle Štěcha je to dáno tím, že Senát je parlamentním kolbištěm osobností s různými názory. Prokazoval ale také určitý stupeň serióznosti, dodal Štěch.

Horní komora od listopadu 2016 projednala 155 návrhů zákonů - z toho 125 schválil nebo umožnil jejich přijetí, 19 vrátil Sněmovně s pozměňovacími návrhy a 11 odmítl. Poslanci se k senátní verzi norem přiklonili v devíti případech, v osmi prosadili svou podobu zákona a ve dvou případech žádnou. U odmítnutých norem Sněmovna přehlasovala Senát sedmkrát.

Z 21 senátorských návrhů zákonů bylo podle statistik úspěšně přijato pět. Se třemi se neztotožnila horní komora, další tři odmítla Sněmovna. Zbývající na projednání čekají.