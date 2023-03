Senát do rady ústavu pro studium totalit opět vybral disidenta Palouše

Praha - Senát do rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) znovu zvolil někdejšího disidenta a náměstka ministra zahraničí Martina Palouše. Byl jediným kandidátem, neboť opětovnou nominaci historika Petra Blažka jeho navrhovatel stáhl. Palouš v tajných volbách dostal 72 ze 76 odevzdaných hlasů.

Palouš je členem rady ÚSTR od počátku dubna 2018, jeho první funkční období skončí zhruba za měsíc. Byl jedním z mluvčích Charty 77, spoluzakladatelem a poslancem polistopadového Občanského fóra. Působil také jako náměstek ministra zahraničí, velvyslanec při OSN nebo ředitel Knihovny Václava Havla, která jej do rady nominovala. Před pěti lety uspěl v konkurenci dalších čtyř uchazečů.

Blažek, který pracuje v ÚSTR na částečný úvazek a působí především v Muzeu paměti XX. století, které ho nominovalo, byl Senátem opakovaně zvolen do komise pro ocenění účastníků protikomunistického režimu. O zvolení do rady se ucházel už loni, ale neuspěl. Tehdy uvedl, že by chtěl přispět k tomu, aby ústav získal renomé a odpovídající sídlo a že by se v případě zvolení do rady vzdal pracovního úvazku v ÚSTR.

Ústav vznikl v roce 2008 s cílem zkoumat komunistickou a nacistickou totalitu. Zaměřuje se na protidemokratickou činnost někdejších bezpečnostních složek státu i na okolnosti změny demokratického režimu v autoritářský. Kromě badatelské činnosti se věnuje také zpřístupňování dokumentů. Rada ústavu má sedm členů, kteří jsou voleni na pět let. Čtyři jsou nominováni občanskými sdruženími, dva členy Senát volí na návrh Sněmovny a jednoho na návrh prezidenta republiky.