Senát chce v zákonu svázat restrikce s pandemickou pohotovostí

Praha - V takzvaném pandemickém zákonu chce Senát navázat protikoronavirové restrikce na pandemickou pohotovost, kterou bude moci ukončit nebo obnovit Sněmovna. Předlohu s touto a některými dalšími úpravami dnes vrátila horní komora k novému posouzení poslancům. Zamítnutí senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) neprosadil. Dolní komora se k zákonu sejde s největší pravděpodobností v pátek. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) změny schválené Senátem podpořil.

Pravomoc vydávat širší restrikce k omezení šíření covidu-19 mají dostat ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice. Výslovně budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně. Nebude nutný nouzový stav.

Pokud by Senát nezasáhl, opatření ministerstva a hygienických stanic by mohla platit i mimo pandemickou pohotovost bez možnosti Sněmovny je zrušit. Stěžejní části zákona přitom mají být účinné do konce února příštího roku.

Horní komora také chce, aby souhlasu vlády podléhaly nejen ministerské restrikce, ale také opatření hygienických stanic. Senát se rovněž postavil proti tomu, aby se podle pandemického zákona mohla omezovat zejména shromáždění svolaná podle příslušného zákona.

Blatný uvedl, že případné nepřijetí zákona by pokládal za riziko, byť vláda bude chtít, aby nouzový stav neskončil sobotou. "Bude záležet na rozhodnutí Sněmovny," připomněl ministr.

V Senátu se o pandemickém zákoně rozhořela dlouhá debata. "Sněmovna schválila roční neomezený diktát vlády a ministerstva zdravotnictví," kritizoval znění vycházející z dohody vlády a většiny sněmovní opozice Michael Canov (SLK). Předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) souhlasil s tím, že předloha vznikla překotně. Vyzdvihl však, že byla společným dílem koalice a opozice. Canovovi vzkázal, že neomezeným diktátorem je vláda při nouzovém stavu.

Senátoři Václav Láska (SEN 21) a Jan Horník (STAN) označili předlohu za paskvil. Miluše Horská z lidoveckého klubu varovala před podle ní nejednoznačnými pasážemi zákona, když vláda by podle ní případně mohla nařídit povinné testování na covid-19 a očkování proti nemoci. "Taháme tady hodně žhavé brambory z ohně," soudí.

Senát schválil jen úpravy, které někteří členové horní komory označovali za minimalistické. Je pravděpodobné, že Sněmovna tyto úpravy potvrdí a návrh zákona dostane ještě v pátek k podpisu prezident Miloš Zeman.

Horní komora zamítla návrhy ústavně-právního výboru, které se týkaly například snížení horních hranic postihů, i soubor úprav pirátského senátora Lukáše Wagenknechta. Senátor mimo jiné chtěl, aby opatření nesměla omezit obchod a služby, ale mohla stanovit jen podmínky provozu, a aby součástí každé restrikce byly náhrady vázané na ztrátu tržeb.

Na návrh Miroslavy Němcové (ODS) poděkovala horní komora Izraeli za poskytnutí 5000 dávek vakcíny Moderna a rovněž Polsku a Německu za nabídku míst v tamních zdravotnických zařízeních pro české pacienty.

Příznivci Chcípl pes přišli před Senát děkovat senátorům

Zhruba desítka příznivců iniciativy Chcípl pes přišla odpoledne před budovu Senátu poděkovat senátorům. Chtěli je podpořit před dnešní schůzí, kde se má projednávat mimo jiné návrh pandemického zákona. Obdobně chce iniciativa v pátek pro poslance vytvořit uličku hanby.

"Jde nám o to, že po roce tato vláda totálně selhala, a chceme, aby tento zákon byl zamítnut a vrácen pro své chyby," řekl ČTK představitel iniciativy Jiří Janeček.

Pořadatelé dnešního shromáždění chtěli původně vytvořit senátorům uličku cti. Po dohodě s policií, protože před Senátem zákon zakazuje demonstrace, se desítka z nich shromáždila naproti vchodu. Odtud tleskali a skandovali "děkujeme".

Janeček chce, aby senátoři případně omezili moc hygienických stanic nebo snížily podle něj vysoké pokuty. Zákon podle Janečka představuje totalitní pokus. "Zákon výrazně rozšiřuje pravomoci moci výkonné na úkor moci zákonodárné. Pokud se vláda rozhodne vyhlásit tzv. pandemickou pohotovost, bude jí k tomu stačit pouhá prosta nadpoloviční většina přítomných poslanců ve Sněmovně," sdělil ČTK. "Na základě tohoto stavu může následně ministerstvo zdravotnictví svými usneseními omezovat základní práva a svobody zaručená Listinou základních práv a svobod," dodal.