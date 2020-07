Senát chce po vládě, aby šlo volit během karantény

Praha - Senát vyzval vládu, aby bezodkladně v souladu s platnými zákony připravila opatření, které by umožnilo hlasovat v říjnových krajských a senátních volbách i lidem v karanténě kvůli epidemii koronaviru. Možnost případného odkladu podzimních voleb dnes senátoři označili za nepřijatelnou. Výzvu podpořili i senátoři obou vládních uskupení ANO a ČSSD.

Horní komora tak reagovala na vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), podle něhož současná pravidla nedovolují na podzim hlasovat těm, kteří budou v karanténě jako možní nosiči koronaviru nového typu. Ministerstva vnitra a zdravotnictví proto vytvoří pracovní skupinu, která se bude zabývat epidemiologickými opatřeními během voleb a možností hlasování lidí v karanténě.

Vicepremiér Hamáček nevyloučil v krajním případě možný odklad hlasování. Senát to na návrh předsedy svého evropského výboru Václava Hampla (za KDU-ČSL) označil za nepřijatelné. Předseda senátní ústavní komise Jiří Dienstbier (ČSSD) k tomu uvedl, že volby by bylo možné odložit pouze za nouzového stavu a volebním zákonem, který by musely schválit obě komory Parlamentu tak jako v případě jarních doplňovacích senátních voleb na Teplicku.

Dienstbier zapochyboval o tom, zda má vláda s ohledem na to, že nařízená karanténa podle platných zákonů nedovoluje lidem hlasovat ve volbách, nějaké možnosti řešení. Opoziční senátoři ale oponovali tím, že členové volebních komisí by mohli například dojít za lidmi v karanténě s ochrannými pomůckami a s přenosnými volebními schránkami. Pracovní skupina by měla podle Hamáčka prověřit všechny možnosti včetně využití speciálních mobilních uren či volebních komisí.

Místopředsedkyně senátorů KDU-ČSL Šárka Jelínková uvedla, že případné vyřazení tisíců voličů v karanténě z voleb by mohlo ovlivnit výsledky hlasování o novém složení Senátu. Podle předsedy senátorů ODS Martina Červíčka měla vláda začít pracovat na úpravě volebních pravidel pro případ pandemie už na jaře.

Pravidlo, podle kterého nemohou ve volbách hlasovat lidi umístění v karanténě kvůli potenciální nákaze přenosnou nemocí, platí pro krajské volby od roku 2000 a pro senátní od roku 1995. Podle kritiků ale bylo připraveno kvůli jednotlivcům a nepočítalo s možností, že by v karanténě byly celé obce či regiony.

Experti vnitra před volbami posoudí změnu zákona i úpravy praxe

Pracovní skupina při ministerstvu vnitra, která posoudí epidemiologická opatření během podzimních krajských a senátních voleb a možnost hlasování lidí v karanténě, uváží změnu zákona, který lidem s nakažlivými nemocemi zakazuje chodit k volbám. Novinářům dnes ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že ze zákona nelze formulaci pouze vypustit. Skupina má zvážit její modifikaci. Za úkol dostala také prověřit možnosti technických opatření ve volebních místnostech a mobilních uren.

"Součástí debaty bude i prognóza epidemiologické situace na podzim," uvedl. Za představu z nereálného světa označil návrh opozičních senátorů, aby kvůli epidemii koronaviru vláda do dvou měsíců připravila možnost korespondenční volby. Připomenul, že korespondenční volbu zahrnuje vládní návrh změny volebních zákonů. Nejprve chce ale ministerstvo její funkčnost ověřit v zahraničí, až později případně rozšířit i na voliče v Česku.

V pracovní skupině zasedne za ministerstvo vnitra náměstek pro legislativu Petr Mlsna a ředitel odboru voleb Petr Vokáč. O nominace dalších členů vnitro požádalo ministra zdravotnictví, ministra obrany a předsedu Českého statistického úřadu. Počítá se i s účastí vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly, uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. "Jména všech stálých členů pracovní skupiny budou známá v pondělí příštího týdne," doplnil.

Současná legislativa karanténu považuje za překážku výkonu volebního práva. Kdyby byla formulace ze zákona pouze vyškrtnuta, mohl by se podle Hamáčka domáhat volebního práva kdokoliv s nakažlivou nemocí. "Včetně těch s otevřenou tuberkulózou, což asi není cílem," uvedl. Pokud legislativci přijdou s úpravou, bylo by podle Hamáčka zákon možné upravit.

Za zásadní přitom považuje vicepremiér analýzu epidemiologické situace na podzim. Kdyby v říjnu bylo nakažených stejně jako v současnosti, karanténa by se týkala zhruba 3,5 tisíce lidí, což by vliv na výsledky hlasování nemělo, míní. "V případě, že by tu byly desítky tisíc nakažených, stát by musel reagovat formou mimořádných opatření, jako tomu bylo na jaře," popsal opačnou situaci, která by mohla v nejzaším případě vést až k odkladu hlasování.

