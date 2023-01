Senát chce omezit pravomoce Národního rozhodčího soudu pro sport

Praha - Senát chce omezit pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport, který by měla podle poslanecké novely vytvořit Národní sportovní agentura (NSA). Horní parlamentní komora chce také zbavit obce povinnosti zpracovávat plány rozvoje sportu. Senátoři to dnes schválili téměř jednomyslně v rámci předlohy, kterou vrátili k posouzení Sněmovně. Poslanec ODS Karel Haas se za předkladatele novely k oběma senátním úpravám postavil neutrálně.

Rozhodčí soud, jehož pětičlenné předsednictvo má určit agentura, by měl podle předlohy řešit spory v souvislosti s dopingem a ve věcech disciplinárních deliktů sportovců či členů sportovních organizací. Senát se rozhodl tuto pravomoc podmínit tím, že by sportovní organizace musely o pomoc požádat a rozhodování soudu by bylo v souladu s jejich vnitřními předpisy.

Zrušení povinnosti zpracovávat obecní plány rozvoje sportu zdůvodnil předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra snahou ulehčit obcím administrativní zátěž. Povinnost vypracovávat takové plány by podle úpravy měla být zachována na úrovni krajů. Senát také vyzval vládu, aby mu do konce března 2025 předložila vyhodnocení činnosti NSA za letošní a příští rok. To by mělo podle Nytry umožnit vyhodnotit zachování NSA, její případné povýšení na ministerstvo sportu, nebo naopak vrácení jejích pravomocí na ministerstvo školství.

Hlavním cílem novely je změnit organizaci Národní sportovní agentury, která rozděluje sportovní dotace, a tím zlepšit její činnost. Nově by NSA měla vést tříčlenná rada v čele s předsedou. Členy rady bude jmenovat a odvolávat vláda na návrh premiéra. Na činnost bude dohlížet desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory.

Agenturu nyní vede bývalý předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek. Od prosince v čele agentury nahradil Filipa Neussera, jmenovaného za bývalé vlády Andreje Babiše (ANO). V současnosti předseda agentury sám jmenuje své dva místopředsedy.

NSA dosud podle předkladatelů nefungovala nejlépe a důvodem byla právě organizační struktura. Tvůrci novely poukázali například na pozdní vyhlašování dotačních výzev a jejich vyhodnocování. Podle kritiků novely z řad ANO změna žádné zlepšení nepřinese. Zřízením dozorčí komise se podle nich legalizuje politický vliv na rozdělování dotací sportovním organizacím a spolkům, což zastánci novely odmítli.

Funkční období členů rady NSA bude podle novely pětileté. Budou moci být zvoleni nejvýše na dvě navazující období. Nyní je předseda jmenován na šest let. Předloha vedle požadovaného vzdělání, a to magisterského vysokoškolského, upravuje také další požadavky na uchazeče o členství v radě a zásadně zpřísňuje neslučitelnost funkcí.

Sněmovna v novele snížila plat předsedy NSA, jenž nyní pobírá odměnu jako ministr, a upravila odvolávání členů rady. Vláda bude muset odvolání vždy zdůvodnit, původně mohla rozhodnout bez uvedení důvodu. Předloha také zpřesňuje akční plán podpory sportu. Plán bude agentura zpracovávat každý rok, schvalovat jej bude vláda. Agentura, která bude letos hospodařit s 6,9 miliardy korun, pak bude kontrolovat naplňování plánu.