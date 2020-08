Senát chce lepší ochranu dat z chytré karantény

Praha - Vláda by podle Senátu měla zajistit lepší ochranu osobních údajů zjištěných během takzvané chytré karantény. Kabinet by se měl podle dvou desítek doporučení, které dnes horní komora přijala, postarat mimo jiné o to, aby správa softwarových aplikací nebyla v rukách soukromých firem. Možnost využívání osobních údajů získaných od mobilních operátorů a bank by podle Senátu měla být podřízena předchozímu povolení soudu či státních zástupců.

Předmětem sporu se stal návrh doporučení senátního zdravotnického výboru, aby byly posíleny kontrolní pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), a to včetně možnosti ukládat sankce také obcím a krajům. Horní komora to odmítla. Schválila pouze obecné doporučení "posílit kontrolní mechanismy u všech přijímaných opatření" a kontrolovat úplné vymazávání citlivých osobních údajů.

Senátoři vládě rovněž doporučili, aby aplikace a softwarové nástroje chytré karantény byly budovány jako součást nového Národního hygienického informačního systému. Vláda by podle Senátu měla také zpracovat projektovou dokumentaci k užívaným aplikacím a nástrojům a nechat ji posoudit ÚOOÚ a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Kabinet by měl podle horní komory také zvýšit počet hygieniků a posílit kapacity pro detekci zdravotní hrozby, interpretaci dat a pro reakci a pro nastavení udržitelných opatření. Epidemiology doporučil Senát zařadit do stejné kategorie jako lékaře v systému ochrany veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví by mělo mít podle Senátu nástroje k tomu, aby v decentralizovaném systému zdravotní péče bylo schopno v době krize prosazovat svá opatření. Senát dále doporučil nastavit systém zásob zdravotnického materiálu podle existujících hrozeb, právně vyjasnit spolupráci mezi ministerstvy obrany a zdravotnictví v případě nutnosti zapojení armády a vypracovat Plán zvládání zdravotních hrozeb v ČR.