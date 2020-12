Senát chce jednoduší vznik chráněného účtu pro dlužníky

Praha - Vznik chráněného bankovního účtu, na němž by dlužníci v exekuci měli mít nezabavitelné peníze, chce Senát zjednodušit. Rozhodl o tom dnes téměř jednomyslně v rámci poslanecké novely občanského soudního řádu. O senátní úpravě znovu rozhodne Sněmovna. Předsedkyně sněmovní ústavní komise Kateřina Valachová (ČSSD) se změnou nesouhlasila. Proti je podle ní i ministerstvo spravedlnosti.

Valachová poukázala na to, že dolní komora už při listopadovém projednávání novely odmítla obdobnou snahu Marka Výborného (KDU-ČSL), který chtěl zjednodušit kroky ke zřízení konta, zasílání plateb na tento účet a zpřesnit kontrolu a sankce za zneužití chráněného účtu. Senátor Jan Holásek z klubu Senátor 21 a Pirátů namítl, že senátní verze by byla pro poslance přijatelná.

Senát neschválil návrh pirátské senátorky Adély Šípové, která chtěla novelou zavést územní příslušnost exekutorů. Podobnou ambici měl ve Sněmovně pirátský poslanec Lukáš Kolářík.

Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma, bezplatné bude také vedení konta a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník bude moci mít pouze jeden chráněný účet.

Novela má také zajistit úplnou ochranu výživného na děti. Upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce února jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, pak by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha částku zvyšuje na trojnásobek životního minima.