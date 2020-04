Senát chce, aby stát ručil za nájemné, cestovní poukazy podpořil

Cedule na dveřích vchodu do budovy Senátu v Kolovratském paláci v Praze informovala 18. března 2020 o omezení vstupu do objektu v souvislosti s preventivními opatřeními kvůli koronaviru.

Cedule na dveřích vchodu do budovy Senátu v Kolovratském paláci v Praze informovala 18. března 2020 o omezení vstupu do objektu v souvislosti s preventivními opatřeními kvůli koronaviru. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Sněmovna bude muset znovu posoudit zákon umožňující kvůli epidemii koronaviru odklad nájemného v bytech. Senátoři dnes vládní návrh nepodpořili, stát by podle nich měl ručit za čtyři pětiny nájemného, které by lidé dlužili kvůli nedostatku příjmů. Horní komora nesouhlasí ani s tím, aby v nemocnicích mohli pracovat lékaři ze zemí mimo EU i bez aprobačních zkoušek. Souhlasila ale s tím, že cestovní kanceláře budou moci za zrušené zájezdy dávat poukazy a bude možné žádat o odklad úvěrů a hypoték. Úřad pro kybernetickou bezpečnost dnes varoval před kyberútoky na nemocnice a jiná zařízení v nejbližších dnech, útočníci mohou zneužít krize způsobené pandemií. Debatu politici vedou o zákazu cestování.

Podle senátorů nemají pronajímatelé zákonem zaručeno, že dlužné nájemné dostanou. Shodli se na tom, že stát by měl ručit za 80 procent nájemného. Po nadbytečnost Senát zamítl návrh na práci zahraničních lékařů ze zemí mimo EU bez zkoušek. Těsně o jeden hlas Senátem prošla novela, podle které zprostředkovatelé ubytování typu Airbnb budou muset sdílet se státem informace. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident spolu s návrhem zákona, podle kterého budou moci cestovní kanceláře za zrušené zájezdy dávat poukazy. Zamítnutí hrozí návrhu, aby policie mohla pokutovat až 10.000 korunami ty, kdo poruší opatření proti koronaviru.

Senát dnes také vyzval vládu k efektivnímu, rychlému a transparentnímu využití peněz, které EU uvolnila pro Česko na řešení důsledků epidemie koronaviru. Schůze Senátu bude pokračovat v pátek, kdy se také znovu sejde vláda. Ta bude projednávat návrhy na další daňové úlevy. Podnikatelé mohou už týden žádat o jednorázový příspěvek 25.000 korun jako kompenzaci dopadů krize. Od čtvrtka do pondělí přišlo 81.424 žádostí, ministerstvo financí odhaduje zájem až 700.000 podnikatelů. Vláda se bude v pátek zabývat i podobou první fáze rozvolnění opatření od pondělí 20. dubna. Jde třeba o rozjezd řemesel. Pořadatelé táborů kabinet a hygieniky vyzvali k debatě o podmínkách pro letní akce pro děti.

Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček dnes kritizoval protichůdná vyjádření představitelů státu k očekávané délce zákazu cestovat do zahraničí. V souvislosti s možným zmírněním zákazu chce znát nejprve data od expertů. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve středu řekl, že se pravidla pro vycestování zřejmě zmírní, koncem března ale uvedl, že cesty do zahraničí mohou být omezeny i v příštím roce či dvou. Podle ústavního právníka Jan Kysely až soudní rozhodnutí mohou objasnit, zda kabinet mohl kvůli epidemii uzavřít hranice v současné míře. "Vzhledem k míře neurčitosti ustanovení, o něž se vláda při uzávěře hranic opírá, je pochybné, zda je vůbec bylo možné uzavřít," řekl ČTK Kysela.

V následujících dnech Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) očekává kyberútoky na nemocnice. "Informace, které máme k dispozici, vedou k důvodné obavě z reálné hrozby závažných kybernetických útoků na významné cíle v České republice, především ale na systémy zdravotnických zařízení," uvedl dnes ředitel NÚKIB Karel Řehka. Podle NÚKIB mohou být závažné kybernetické útoky ve větším počtu, útoky už jsou v přípravné fázi. Ministerstvo zdravotnictví dnes nemocnice před útoky varovalo, mají své uživatele upozornit na podvodné e-maily a vytvořit zálohy dat off-line. Večer ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v Senátu řekl, že hackeři se už nyní pokusili napadnout některé nemocnice i ministerstvo zdravotnictví. Útoky se podle něj zatím daří odvracet, ale mohou postupně zesilovat.

Ministerstvo zdravotnictví dnes také vydalo nové opatření, podle kterého začnou od 22. dubna nově ukončovat karanténu praktičtí lékaři. Týká se to lidí, kteří byli v karanténě kvůli kontaktu s nemocným a byli bez příznaků. Praktici zatím testy ani ochranné pomůcky nemají, měli by je nyní začít dostávat od hejtmanů. Lékaři také mají připravit prostory pro testování. Ministerstvo netlačí na to, aby testy dělal každý praktický lékař. Pokud se lékaři dohodnou, může se testovat třeba v odběrovém stanu.

Na nákup ochranných pomůcek a dalšího vybavení ministerstvo financí dosud uvolnilo z rozpočtové rezervy 9,1 miliardy korun. V nejbližší době plánuje uvolnit dalších 2,9 miliardy korun. ČR nyní dováží ochranné prostředky převážně z Číny a platí za ně miliardy korun. Dodávky z Číny mají končit 5. května a ústřední krizový štáb má do příštího týdne navrhnout, jak je zajišťovat dál.

V Česku bylo dosud potvrzeno 6359 případů nákazy koronavirem, dnes zatím přibylo 58 nakažených. Počet vyléčených se blíží tisícovce, počet úmrtí s nemocí covid-19 dnes stoupl o tři na 169. Nejvíce nakažených i obětí má Praha. Pražská Nemocnice na Bulovce, která byla mezi prvními laboratořemi v Česku testujícími vzorky na přítomnost koronaviru, od března otestovala přes 9000 vzorků. Pozitivní výsledek měla desetina.

V nemocnicích bylo ke středě s nemocí covid-19 hospitalizováno 418 lidí, jejich počet několik dní klesá. Ubývá také lidí s těžkým průběhem nemoci. Na cestě do Česka je experimentální japonský lék favipiravir, který bude proti nemoci testován. Česká republika je mezi 20 státy, kam Japonsko lék dodá. V Česku už lékaři použili pro jednoho pacienta lék remdesivir, který v americké firmě Gilead vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Poslanci hnutí STAN letos Cihláře navrhnou na státní vyznamenání.

I když stát ode dneška povolil přítomnost otců u porodu, Liga lidských práv podala za desítku rodičovských párů hromadnou ústavní stížnost proti omezení doprovodu u porodů. Stížnost chce rozšířit a doplnit.