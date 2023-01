Senát bude schvalovat nominaci Svatoně na ústavního soudce

Praha - Senát dnes bude schvalovat nominaci bývalého děkana brněnské právnické fakulty Jana Svatoně na ústavního soudce. Očekává se, že ji podpoří. Horní komora má projednat také novelu o změnách řízení Národní sportovní agentury (NSA) nebo zákon o spolupráci ministerstva financí s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

Svatoň by v případě senátního souhlasu mohl v patnáctičlenném týmu ústavních soudců obsadit místo po Kateřině Šimáčkové, která předloni odešla k Evropskému soudu pro lidská práva. Zeman loni na jaře na její místo navrhoval advokáta Petra Poledníka. Horní parlamentní komora ale loni v květnu tuto nominaci neschválila. Svatoňovy vyhlídky jsou nadějnější, jeho kandidaturu podpořily senátní ústavně-právní výbor i výbor pro lidská práva.

Svatoň byl v letech 2001 až 2007 děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Později zastával pozici prorektora pro sociální záležitosti a další vzdělávání. Je odborníkem na ústavní právo a státovědu. V minulosti byl asistentem ústavního soudce Vojena Güttlera, nyní působí ve stejné pozici u soudce Vladimíra Sládečka.

Národní sportovní agenturu by podle poslanecké novely měla nově vést tříčlenná rada v čele s předsedou. Členy rady by jmenovala a odvolávala vláda na návrh premiéra. Na činnost by dohlížela desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory. Novela má podle předkladatelů zlepšit činnost agentury, která rozděluje sportovní dotace. Senát možná v novele upraví pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport.

Jistý není v Senátu ani osud zákona, který má ministerstvu financí umožnit získat při spolupráci s OLAF právo vyžádat si od bank a družstevních záložen výpis transakcí a získávat také informace v centrální evidenci účtů. Podvodem má být podle předlohy také úplatkářství nebo jiné protiprávní jednání poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropské unie. Senátní hospodářský výbor doporučil novelu schválit, senátní ústavně-právní výbor ji nepodpořil ani neodmítl.