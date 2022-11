Senát bude schvalovat daňový balíček a novelu energetického zákona

Praha - Daňový balíček a novela energetického zákona budou hlavní body, které dnes odpoledne projedná Senát. Očekává se, že schválí jak daň z neočekávaných zisků, která má od příštího roku dopadnout na banky, energetické nebo těžařské firmy, tak stanovení maximálních cen elektřiny pro její výrobce.

Příjmy z daně z mimořádných zisků mají sloužit k pokrytí nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Vládní návrh ji sice řadí mezi daně z příjmů právnických osob, ale zároveň uvádí, že se o ni státní rozpočet nedělí s územními samosprávami. To se některým senátorům nelíbí a chtěli by to změnit. Ve Sněmovně obdobný návrh neuspěl.

Horní komora má na programu ještě další novely a návrhy zákonů včetně zákona o národních sankcích proti zahraničním společnostem a cizincům, kteří se dopustí závažných protiprávních jednání. Plánuje je ale projednat při pokračování schůze na počátku prosince, pokud se program nezmění.