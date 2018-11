Praha - Senát bude o zvýšení platů vrcholných politiků rozhodovat 12. prosince. Schvalovat bude návrh Sněmovny, aby se mzdy zákonodárců, členů vlády nebo prezidenta zvedly jen zhruba o devět procent, nikoliv o pětinu. Termín schůze dnes stanovil senátní organizační výbor. ČTK o tom informovala tisková tajemnice horní komory Eva Davidová.

Platy politiků se mají podle návrhu zvýšit od ledna pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí. Sněmovnou přijatá novela znamená, že základní měsíční plat poslance a senátora by se měl od ledna zvýšit o 6500 korun na 82.400 korun místo na 90.600 korun. Plat ministra by nově činil 157.100 korun, nikoli 172.800 korun. Prezident by měl mít 274.500 korun měsíčně, tedy o 21.700 korun více než nyní.

Senát podle Davidové projedná také body související se summity Evropské unie, kterých se účastní premiér Andrej Babiš (ANO). Promluvit k nim měl už na minulé schůzi Senátu ve čtvrtek, ale omluvil se. Senátoři ho následně kvůli novým informacím v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, v níž je premiér stíhán kvůli dotačnímu podvodu, vybídli k odchodu z vlády do ukončení vyšetřování. Babiš uvedl, že nikdy neodstoupí.

Horní komora má v půli prosince rovněž posoudit fiskální pakt zemí EU, který obsahuje rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států EU. Česko je vedle odcházející Británie jedinou zemí EU, která k ratifikaci dosud nepřistoupila. Senát se rozhodl pakt projednávat až po jeho schválení Sněmovnou, která o něm rozhodla počátkem listopadu.

Senát i po dnešním jednání organizačního výboru zůstává bez kancléře. Kancelář Senátu zřejmě bude muset vyhlásit nové výběrové řízení, protože podle dostupných informací žádný ze čtyř desítek zájemců, kteří se o místo přihlásili v létě, nebyl shledán dostatečně vyhovujícím.