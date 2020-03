Senát asi odmítne čínský dopis kvůli cestě na Tchaj-wan

Praha - Dopis čínského velvyslanectví kvůli plánované cestě senátorů na Tchaj-wan byl podle senátního zahraničního výboru výhrůžným vměšováním do vnitřních záležitostí ČR. Senát by jej měl odmítnout. Kancelář prezidenta republiky podle předsedy výboru Pavla Fischera (nezávislý) jako adresát dopisu selhala, když o něm neinformovala ministerstvo zahraničí. Reakce české strany na dopis byla nedostatečná, usnesl se dnes výbor ve shodě s partnerským sněmovním výborem.

"Po dobu pěti týdnů Kancelář prezidenta republiky nekonala, neinformovala ministerstvo zahraničí o tom skandálním bezprecedentním porušení suverenity České republiky," řekl novinářům Fischer. Tím podle něj selhala, neboť v tomto nekoordinovala zahraniční politiku s vládou. Výbor to označil za "vážné pochybení, které poškozuje zájmy ČR jako svrchovaného, svobodného a demokratického státu".

Dopis čínského velvyslanectví, podle něhož by Senát i podnikatelé za účast na tchajwanské misi "zaplatili", je podle Fischera porušení pravidel diplomatické praxe. "Jeví znaky vměšování do vnitřních záležitostí, nerespektuje suverenitu našich institucí," uvedl Fischer.

Senát podle něj musí splnit roli ústavní pojistky, když se prezidentská kancelář ani prezident Miloš Zeman proti dopisu neohradili. "Musíme jednat. Jinak budeme vypadat jako někteří naši veřejní představitelé, kteří kývali, kteří přitakávali nebo kteří selhali. A my nesmíme selhat," uvedl Fischer.

Čínský dopis byl podle předsedy hnutí Senátor 21 Václava Láska "obrovský exces a něco nepřípustného v mezinárodních vztazích". Vnímá to jako nepřátelský akt, který si nelze nechat líbit. Senátor ANO Ladislav Václavec označil dopis za nátlak, senátor ČSSD Jiří Dienstbier za nepřijatelné vydírání. Výbor zároveň opětovně doporučil, aby se mise na Tchaj-wan uskutečnila.

Dopis má být i jedním z tématem odpolední schůzky nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na ní podle dosavadních informací hodlá požádat o výměnu čínského velvyslance. Podle Lásky by to ale byla spíše jen technická záležitost. Podle Fischera je to provozní věc, která náleží do pravomocí ministerstva zahraničí.

Dopis s razítkem čínské ambasády obdržela prezidentská kancelář v lednu. Kancelář prezidenta podpořila dopis dvěma přípisy, dokumenty pak z Hradu dostal tehdejší předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).