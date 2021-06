Semifinále play off NHL začne v neděli soubojem Tampy Bay s Islanders

New York - Semifinále play off NHL začne v neděli ve 21:00 SELČ, kdy odstartuje série mezi obhájci Stanleyova poháru z Tampy Bay a New York Islanders. Souboj Vegas s Montrealem vypukne v noci z pondělka na úterý ve 3:00 SELČ. O obou finalistech bude jasno nejdříve v noci z neděle na pondělí 21. června a nejpozději ze soboty na neděli 27. června. V současné době jsou ve čtyřech zbývající týmech tři čeští hokejisté, kteří by v případě zisku Stanleyova poháru byli mezi držiteli trofeje.

V Tampě Bay jsou to loňští vítězové - obránce Jan Rutta a útočník Ondřej Palát - a ve Vegas útočník Tomáš Nosek, kterého po úvodních dvou odehraných duelech play off vyřadilo zranění.

Další by museli nastoupit ve finálové sérii, aby se zařadili mezi šampiony. V kádru Montrealu je útočník Michael Frolík, který se zatím dostal do sestavy jen na osm duelů základní části. V play off do hry vítěz Stanleyova poháru z roku 2013 s Chicagem nezasáhl.

Ve Vegas je mezi náhradníky brankář Jiří Patera, který chytal v sezoně na farmě v Hendersonu v AHL. V NHL se ještě šance nedočkal. Na farmě Islanders v Bridgeportu působil brankář Jakub Škarek, ale ten si musí na první šanci v nejlepší lize světa počkat minimálně do příští sezony.

Program semifinále play off NHL:

Neděle 13. června - 1. zápas:

21:00 Tampa Bay - New York Islanders.

Úterý 15. června - 1. zápas:

3:00 Vegas - Montreal.

Středa 16. června - 2. zápas:

2:00 Tampa Bay - New York Islanders.

Čtvrtek 17. června - 2. zápas:

3:00 Vegas - Montreal.

Pátek 18. června - 3. zápas:

2:00 New York Islanders - Tampa Bay.

Sobota 19. června - 3. zápas:

2:00 Montreal - Vegas.

Neděle 20. června - 4. zápas:

2:00 New York Islanders - Tampa Bay.

Pondělí 21. června - 4. zápas:

2:00 Montreal - Vegas.

Úterý 22. června - případný 5. zápas:

2:00 Tampa Bay - New York Islanders.

Středa 23. června - případný 5. zápas:

3:00 Vegas - Montreal.

Čtvrtek 24. června - případný 6. zápas:

2:00 New York Islanders - Tampa Bay.

Čtvrtek 25. června - případný 6. zápas:

2:00 Montreal - Vegas.

Sobota 26. června - případný 7. zápas:

2:00 Tampa Bay - New York Islanders.

Neděle 27. června - případný 7. zápas:

2:00 Vegas - Montreal.