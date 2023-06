Semafor: Konzervativci v USA vidí měsíc hrdosti LGBT+ jako šanci zvrátit trend

Washington - Z amerických značek od studia Disney po obchodní řetězec Target se stávají bitevní pole, na nichž se odehrává konflikt o prostor pro komunitu LGBT+ ve veřejné sféře. Uvádí to publicistický web Semafor, který si před začátkem letošního "měsíce hrdosti" všímá série kampaní namířených proti společnostem propagujícím zástupce či symboliku sexuálních a genderových menšin. Američtí konzervativci podle něj tento červen vidí jako šanci zvrátit marketingový trend posledních let.

Target kvůli jejich protestům stáhl z prodeje módní doplňky navržené transgenderovým designérem. Republikánští členové Kongresu volali po bojkotu značky The North Face poté, co výrobce outdoorového vybavení zahrnul drag queen, neboli muže v ženském převleku, do své kampaně Summer of Pride. A baseballový klub Los Angeles Dodgers zrušil pozvánku aktivistické skupiny Sisters of Perpetual Indulgence na svůj ceremoniál věnovaný měsíci hrdosti, načež ji obnovil po kritice progresivních hlasů.

"Musíme si uvědomit, že hrdost začala jako protest," řekl kalifornský poslanec Robert Garcia, který byl prvním otevřeně homosexuálním starostou Long Beach, než získal post ve státním parlamentu. V sobotním projevu svým stranickým kolegům hlásícím se ke skupině LGBT+ vzkázal, aby se připravili na bojovný měsíc hrdosti. "Už to nemůže být oslava. Jsme terčem systematických útoků," uvedl.

Sociálně konzervativní tábor je povzbuzen střetem floridského guvernéra Rona DeSantise s Disney či nedávným bojkotem značky piva Bud Light po její spolupráci s transgenderovou komičkou Dylan Mulvaneyovou. Letošní měsíc hrdosti vidí jako příležitost pomstít se společnostem za marketing nakloněný LGBT+, především kolem zboží určeného dětem.

Cílem je zvrátit desetiletí trvající trend v honbě za podílem na trhu, který směřoval k větší viditelnosti LGBT+, a "udělat z duhové vlajky něco absolutně toxického", jak minulý týden řekl komentátor webu Daily Wire Michael Knowles. V politické sféře staví DeSantis téma do popředí prezidentských primárek Republikánské strany, když svůj přístup k "woke korporacím" dává do kontrastu s vyjádřeními exprezidenta USA Donalda Trumpa.

"Myslím, že multimiliardová společnost, která sexualizuje děti, se neslučuje s hodnotami Floridy," řekl DeSantis o Disney v rozhovoru vysílaném televizí Fox News, přičemž odkazoval na odpor zábavního giganta vůči jím podepsanému zákonu omezujícímu probírání genderu a sexuální orientace na školách.

Ať už jeho kandidaturu podporují, nebo ne, republikáni čím dál víc podporují tuto politiku. Texaský senátor Ted Cruz minulý týden ve svém podcastu hovořil o "kumulativním efektu" snah bojkotovat či jinak poškodit firmy, počínaje Disney, přes Bud Light po Target. "Víte, co bude říkat příští firma? Nechceme být jako Bud Light nebo Target... Začne to mít velký vliv," řekl.

Terčů je mnoho a pocity křivdy se překrývají. Skupina Sisters of Perpetual Indulgence, která vystupuje ve stylu drag, byla obviňována ze zesměšňování katolické víry. V kanadské kampani "HerShe" výrobce sladkostí Hershey účinkovala transgenderová žena. Obchodní řetězec Kohl's prodával dupačky se vzkazy vstřícnými k LGBT+.

Proč vlna odporu přichází nyní? Podle Jona Schweppeho, který vede politickou sekci konzervativního sdružení American Principles Project, se společenská debata změnila s tím, jak se hnutí za práva lidí z komunity LGBT+ začalo více zaměřovat na práva a viditelnost transgenderových osob. Dříve některé korporace "chtěly ukázat podporu hrdosti", řekl, "ale nepouštěly se do debaty o transgenderových dětech".

"Nebudou tolerovat žádnou míru inkluze LGBT+," reaguje Ari Drennenová z liberálního výzkumného ústavu Media Matters. Smršť kolem Bud Light, která pokračovala i poté, co značka minulý měsíc přišla s jistou formou omluvy, je podle ní důkazem toho, že společnostem příliš nepomůže, když budou naslouchat lidem bojkotujícím jejich výrobky.

Odpor vůči odporu mezitím může být stejně urputný. Skupiny jako GLAAD a Human Rights Campaign (HRC), které spolupracují se značkami při plánování marketingu cílícího na zákazníky LGBT+, pranýřovaly Target za stažení a přesouvání některých produktů spojených s měsícem hrdosti a volají po reakci, která by potvrdila "závazek vůči komunitě LGBTQ+". Ta zatím nepřišla.

"Nejde nám jenom o firemní politiku. Potřebujeme, aby podniky dostály svým interním snahám veřejnými prohlášeními a kroky," řekl mluvčí HRC Jared Todd. "Podniky, které si váží LGBTQ+ komunity a pracovaly s ní, které otevřeně podporují své zaměstnance, akcionáře a zákazníky LGBTQ+, musí v tuhle chvíli přidat a být slyšet," dodal.