Selhání organismu u nosorožce z ústecké zoo způsobila kolika

Ilustrační foto - Ústecká zoologická zahrada si připomíná 37 let od příchodu nosorožců tuponosých. Do zoo tehdy dorazily dvě samice, Saša a Zamba, o 16 dní později k nim přibyl ještě samec Dan. Momentálně v zoo chovají už jen nosorožčí samici Zambu (na snímku), nejstarší svého druhu v českých a slovenských zoologických zahradách. Je jí 47 let. ČTK/Zavoral Libor