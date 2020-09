Sekyra Group zahájila stavbu čtvrti Smíchov City za 20 miliard

Praha - Developerská společnost Sekyra Group zahájila stavbu první etapy nové pražské čtvrti Smíchov City. Náklady jsou v první etapě 3,5 miliardy korun, dokončena má být za 28 měsíců. Celkové náklady firma odhaduje na 20 miliard korun, čtvrť by měla být hotová za 12 let. Projekt má čtyři etapy. Na setkání s novináři to řekl předseda představenstva společnosti Luděk Sekyra.

"Věřím, že výstavba Smíchov City bude klíčovým impulzem pro rozvoj města. Naší ambicí je vytvořit nové centrum Prahy, které se stane moderní alternativou k historickému jádru metropole. Naší ambicí je, aby kilometrová pěší zóna, která celý projekt protne, vytvořila kulturu korza, pěšího bulváru jako komunikační osy, ale i místa setkávání a občanských aktivit," uvedl Sekyra.

V místě bývalého nákladového nádraží podle něj vznikne téměř 400.000 metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních nebo veřejných ploch včetně kilometrového pěšího bulváru. Jeho osa bude protínat siluetu Pražského hradu. Součástí projektu jsou také škola a zelené plochy.

První etapu čtvrti bude stavět konsorcium firem Strabag, Aspira Construction a Instalace Praha. "První městský blok vyroste na křižovatce ulic Za Ženskými domovy a Nádražní. Vyroste zde 195 bytových jednotek, z nichž už za prvních šest měsíců od zahájení prodeje našlo přes 60 procent své majitele," doplnil ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Jak dále uvedl, následovat budou kancelářská budova s rozlohou 10.000 metrů čtverečních a další bytový blok s 210 byty.

V jižní části téměř kilometrového pěšího bulváru ve druhé etapě projektu vyroste komerční čtvrť (business district) včetně kampusu pro Českou spořitelnu o celkové ploše 130.000 metrů čtverečních. Zároveň bude dostavěn celý bulvár a developer zahájí výstavbu parkových ploch.

Součástí celkového záměru jsou také infrastrukturní a dopravní investice. Bude vybudováno záchytné parkoviště pro autobusy a více než 1000 aut v sousedství smíchovského vlakového nádraží. Do něj se zároveň přesune podstatná část provozu z dnešního autobusového nádraží Na Knížecí. Tato investice, kterou realizuje hlavní město Praha, si vyžádá více než 2,5 miliardy korun. Správa železnic zároveň zmodernizuje budovu Smíchovského nádraží a jeho okolí přibližně za tři miliardy korun.

Společnost Sekyra Group působí na českém realitním trhu více než 20 let. V současnosti spravuje projekty s celkovou plochou přes milion metrů čtverečních. Vybudovala například sídla České spořitelny, Nestlé, T-Mobile, Skanska nebo Národní technickou knihovnu.

Kromě Smíchov City je její další velkou investicí nová čtvrť Rohan City, která se rozkládá na rozhraní Karlína, Invalidovny a Libně. Další investicí je projekt Žižkov City, kde na pozemcích bývalého nákladového nádraží vznikne rezidenční čtvrť. Developer má zároveň ve spolupráci s Prahou zrevitalizovat historickou nádražní budovu, která bude mít převážně veřejnou funkci a jejíž součástí by měl být i Národní filmový archiv.