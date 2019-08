Sekci němých filmů na LFŠ ukončilo dílo Na jaře

Uherské Hradiště - Projekcí snímku Na jaře Michaila Kaufmana z roku 1929 dnes na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti skončila sekce věnovaná němým filmům. Projekce doprovázela živá hudba.

"Němé filmy s živou hudbou jsou letos věnovány tématu symfonie velkoměsta. Ve 20. letech to byla taková tendence, která začala Walterem Ruttmannem a jeho snímkem Berlín, symfonie velkoměsta. Jsou to nedějové filmy, které jsou koláží života v daném městě. Nemusí být ani žádný vypravěč a děj, je to umělecký portrét na pomezí dokumentu a hraného filmu," řekl ČTK hlavní dramaturg LFŠ Jan Jílek.

Sekce nabídla snímky Adolfa Trotze Město miliónů o jednom dni v Berlíně, Muž s kinoaparátem z roku 1929, který režíroval Dziga Vertov, či francouzský snímek Nelidská z roku 1924.

Ukrajinská městská symfonie Na jaře se stala jedním z nejpůsobivějších děl v historii kinematografie. Ačkoliv obsahově jde o příchod jara ve spojení s životem ve městě, snímek je hlavně ukázkou síly filmové montáže. Film doprovodila hudba ukrajinského skladatele Oleksandra Kochanovského.