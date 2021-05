Sekáč před druhou částí MS: Chceme vše udržet ve svých rukách

Riga - Čeští hokejisté se čtvrteční výhrou nad Švédskem na mistrovství světa v Rize udrželi ve hře o postup do čtvrtfinále a navíc mají jistotu, že pokud následující tři zápasy v základní skupině ovládnou v základní hrací době, nebudou chybět v bojích o medaile. Útočníka Jiřího Sekáče těší fakt, že nemusí řešit výsledky ostatních týmů.

"Budeme se připravovat postupně na zápasy, které nás čekají, a chceme, aby to v našich rukách zůstalo. Abychom nemuseli čekat na nějaký zázrak nebo na nějaký tým, který nám do čtvrtfinále pomůže," řekl Sekáč v on-line rozhovoru s novináři. "Musíme hrát jako poslední třetinu (proti Švédsku) a myslím si, že to do čtvrtfinále rozhodně dotáhneme," podotkl útočník Omsku, s kterým letos získal Gagarinův pohár pro vítěze play off KHL.

Hru Britů bude český tým detailněji analyzovat až dnes večer nebo v sobotu ráno. "Samozřejmě, že se na některá utkání díváme, ale na jejich systémové herní věci se budeme teprve dívat," řekl Sekáč.

Velká Británie se na předchozím MS v roce 2019 zachránila díky výhře v prodloužení nad Francií a papírově je v Rize nejslabším týmem skupiny A. "Papírově to tak možná je, jak vidíte, tak šampionát je celkově dost vyrovnaný a rozhodně to nebude nic lehkého," podotkl osmadvacetiletý útočník.

Nadcházející český soupeř v Lotyšsku již porazil Bělorusko a získal bod v zápase s Dánskem. "Neřekl bych, že je to pro nás varování, ale všechny týmy se musí respektovat," uvedl Sekáč.

Výhodou českého výběru by měl být i delší čas na přípravu a regeneraci po předešlém utkání. Poslední duel proti Švédsku odehrál ve čtvrtek večer, Britové hrají se Seveřany dnes odpoledne. Mezi utkáními tak budou mít jen zhruba 18 hodin času na odpočinek. "Tohle já vůbec neřeším. Podobný program mají všechny týmy," řekl Sekáč.