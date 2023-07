Seismická stanice u Kašperských Hor má návštěvnické centrum, rozšíří prohlídky

Kašperské Hory (Klatovsko) - Nové návštěvnické centrum s přednáškovým sálem i nově upraveným muzeem přístrojů k měření seismické aktivity otevřel dnes Geofyzikální ústav Akademie věd ČR na seismické stanici v Amálině údolí u Kašperských Hor. Jedna z nejcitlivějších světových stanic je od roku 1961 umístěna v bývalé zlatonosné štole Kristýna z roku 1805. Stanice denně zaznamenává otřesy země z celého světa, naposledy například silnější otřesy z nedělní noci na Islandu. Dosud stanice nabízela prohlídky pro veřejnost jednou měsíčně, po otevření centra by chtěli vědci přibližovat svou práci veřejnosti častěji, alespoň o prázdninách každý víkend. Otevírací hodiny zatím ladí, řekl ČTK ředitel Geofyzikálního ústavu Aleš Špičák.

Přestavbou dvou dosluhujících pavilonů z 50. let minulého století za 6,5 milionu korun vznikly prostory pro návštěvníky, další statisíce stálo vydání knih a propagačních materiálů či společné geologické mapy. "Jak ty pavilony dožívaly, zvyšoval se současně zájem veřejnosti, se sem podívat, a také náš zájem, sem veřejnost dostat. Ale nebylo tady žádné zázemí, protože to byla hodně akademická uzavřená stanice," řekl Špičák. Projekt dotovaný evropskými penězi Geofyzikální ústav uskutečnil díky přeshraniční spolupráci s Centrem žuly v bavorském Hauzenbergu. Spolupracuje i s novým národním geoparkem Královská Šumava.

Muzeum přístrojů v centru ukazuje desítky starých seismometrů a seismoskopů. Ty byly od 50. let zapojeny do měření pohybů zemského povrchu, způsobených příchodem seismických vln z blízkých i vzdálených zemětřesení.

Dosud je místo otevřené jednu sobotu v měsíci. Za jeden den sem přijde kolem stovky lidí. Od vědců se dozvědí nejen podrobnosti o tom, jak stanice zaznamenává dozvuky světových zemětřesení, ale podívají se i dovnitř štoly, kde jsou měřicí přístroje uložené 100 metrů od ústí štoly, asi 40 metrů pod povrchem svahu.

"Našimi seismickými pozorováními vidíme do středu Země. Mohli jsme tak například dnes ukázat záznam ze včerejší (nedělní) noci, kdy to na Islandu vypadá, že opět vznikne sopečná erupce jako loni a předloni na poloostrově Reykjanes. A té erupci předchází velmi intenzivní zemětřesná činnost. To nejsilnější zemětřesení o síle 5,2 krásně zaznamenala stanice v Kašperských Horách," řekl Špičák. Odhadl, že erupce islandské sopky může patrně nastat v řádu hodin až dnů.

Seismickým vlnám trvalo, než z Islandu dorazily do Kašperských Hor, několik minut. Například z Japonska je to kolem 12 minut a z Nového Zélandu až kolem půl hodiny. Velmi citlivé přístroje dokážou registrovat i velice slabé jevy z celého světa od síly zhruba 4,5 magnituda a také i velmi malé otřesy v Česku.

Právě díky hlubokému uložení ve staré štole v pevném rulovém masivu jsou přístroje v dokonalém klidu, nerušeném ruchy velkoměsta, průmyslu, železnice nebo dálnice, ale ani například přenosem ruchů z kořenů stromů. "V momentě, kdy přístroje máme 100 metrů ve štole, jsou tam jako v bavlnce," poznamenal vědec. Celkem má národní síť v Česku 22 seismických stanic, odborníci ale mají přístup i k datům ze stanic v zahraničí.