Sehnal nebo Hannig jsou členy stínové vlády Aliance pro budoucnost

Praha - Členy stínové vlády Aliance pro budoucnost jsou například její lídr a podnikatel Pavel Sehnal, který by zastával funkci premiéra a zároveň je kandidátem na ministra financí, nebo podnikatel, hudebník a předseda Rozumných Petr Hannig, jemuž by připadl post ministra kultury. Aliance stínovou vládu představila na dnešní tiskové konferenci. Aliance pro budoucnost. je uskupení sedmi neparlamentních stran a hnutí.

Za Alianci pro budoucnost kandidují také Rozumní, členové Agrární demokratické strany pod vedením bývalého poslance ANO Pavla Šrámka, který je stínovým ministrem zahraničí a zemědělství, Demokratické strany zelených, Strany konzervativní pravice - Řád národa, Starostů pro kraj a uskupení Zdraví Sport Prosperita.

Sehnal na současném ministerstvu financí, vedeném Alenou Schillerovou za hnutí ANO, kritizoval mimo jiné to, že resort nevytváří podporu a prostor pro soukromý sektor, ovlivňuje ekonomiku netržními principy, dotacemi a příspěvky výhodnými jen pro určitou skupinu firem.

Ministerstvo průmyslu by podle aliance mělo připadnout Zdeňku Somrovi, prvnímu prezidentovi Hospodářské komory a někdejšímu členovi dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky. Na aktuální podobě resortu kritizoval vysokou míru byrokracie, pomalou digitalizaci, nedostatečnou podporu exportu nebo malou účinnost obchodní diplomacie.

Ve stínové vládě má nejvíce postů Aliance pro budoucnost, a to post premiéra, ministerstvo financí, spravedlnosti (Monika Hášová), průmyslu a dopravy (Ivo Baláš). Rozumní by měli odpovědnost za kulturu a ministerstvo pro místní rozvoj, které by převzal Josef Pelikán. V čele ministerstva obrany by byla Michaela Rojtová za Stranu konzervativní pravice - Řád národa.

Za hnutí Zdraví Sport Prosperita kandiduje na post ministra zdravotnictví Petr Svoboda, školství by převzal Richard Matiašek, životní prostředí Zdeněk Šťastný, vnitro Stanislav Dunaj. Předseda hnutí Zdeněk Kubec by podle aliance mohl být v čele Národní sportovní agentury. Kandidátkou na ministryni práce a sociálních věcí je Gabriela Hubáčková, bývalá poslankyně za KSČM.