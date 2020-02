Šéfové senátorských frakcí se sejdou kvůli Kuberovu nástupci

Praha - Předsedové senátorských frakcí se dnes sejdou kvůli volbě nového předsedy horní komory. Nástupce zesnulého Jaroslava Kubery (ODS) zřejmě vzejde ze dvou kandidátů. Senátoři ODS nominovali svého předsedu Miloše Vystrčila, klub STAN nynějšího prvního místopředsedu horní komory Jiřího Růžičku. Vystrčilovi vyjádřili podporu s ohledem na dosavadní povolební uspořádání i lidovci.

Místo v čele Senátu připadlo ODS po předloňských senátních volbách, po nichž kluby občanských demokratů a Starostů měly stejný počet členů.

Kubera zemřel náhle 20. ledna ve věku 72 let. Senát nyní vede Kuberův zástupce Růžička z nejpočetnějšího klubu Starostů, který má 19 členů. Klub posílil díky loňskému vítězství Davida Smoljaka (za STAN) v doplňovacích senátních volbách v Praze. ODS má stále 18 senátorů. Minulý týden do jejího klubu vstoupila Jitka Chalánková (nezávislá), která do té doby v žádné z frakcí nebyla. Kuberův nástupce v Senátu za Teplicko vzejde až z doplňovacích voleb, které začnou koncem března.

Kubera předloni ve finále porazil nynějšího předsedu senátního výboru pro EU Václava Hampla z klubu KDU-ČSL, který má 15 členů. Kandidát STAN Jan Horník vypadl v prvním kole a stal se jedním z místopředsedů horní komory, mezi nimiž má zastoupení i ČSSD se 13 senátory. Sedmičlenný senátorský klub ANO ani šestičlenný Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 o místo ve vedení horní komory neusilovaly.