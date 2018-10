Nusa Dua (Indonésie) - Šéfové Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB) vyzvali Čínu a Spojené státy, aby se řídily obchodními pravidly. Prezident SB Jim Yong Kim a ředitelka MMF Christine Lagardeová to řekli na podzimním zasedání obou organizací, které se letos koná na indonéském ostrově Bali. USA a Čína letos začaly zavádět cla, což je podle MMF jeden z důvodů, proč bylo nutné zhoršit výhled růstu globální ekonomiky.

Lagardeová varovala, že obchodní a měnové války mohou poškodit ekonomický růst a ublížit těm, kteří pouze "nevině přihlížejí". Státy proto vyzvala, aby se spory snažily vyřešit a upevnily globální obchodní pravidla místo toho, aby je opouštěly.

Šéfka MMF už před zahájením zasedání řekla, že obchodní spory mohou začít eskalovat. "Urovnat spory. Upevnit systém. Nenarušovat ho," shrnula dnes své rady. Itálii vyzvala, aby dodržovala rozpočtová pravidla Evropské unie.

Prezident SB uvedl, že pokud bude pokračovat zavádění cel a dovede se do krajnosti, globální ekonomika zpomalí ještě víc a nejhůř postiženy budou rozvojové země. "Obchod je zásadní, protože to je to, co lidem pomohlo dostat se z extrémní chudoby. Jsem příznivcem globalizace. Je to moje práce a naše jediná šance, jak skoncovat s extrémní chudobou. Potřebujeme více obchodu, ne méně," řekl.

K letošnímu oslabení čínského jüanu, které někteří američtí představitelé označují za uměle vyvolané, Lagardeová uvedla, že je způsobeno především zpevňováním dolaru. Oslabování čínské měny se časově kryje se zaváděním dovozních cel, které začátkem roku zahájily Spojené státy a na které Čína odpověděla recipročně. Od března do srpna jüan vůči dolaru odepsal zhruba osm procent, a mimo jiné tak americkým spotřebitelům zlevnil dovážené čínské výrobky. Šéfka MMF vyzvala Čínu, aby pokračovala v nastoupené cestě směrem k režimu volně plovoucího kurzu.

Skupina Světové banky dnes také představila nový systém, který státy hodnotí na základě jejich schopnosti rozvíjet lidský kapitál. Cílem kroku je přimět vlády, aby efektivněji investovaly do vzdělání a zdravotnictví. Nejhůře si v "Indexu lidského kapitálu" vedou africké země, přičemž na posledním místě se v žebříčku hodnocení umístily Čad a Jižní Súdán. Nejlépe si naopak vedl Singapur, za nímž následovaly Jižní Korea, Japonsko a Hongkong.

Pořadí hodnotí budoucí potenciál produkce a příjmů pro občany 157 zemí a v konečném důsledku potenciální hospodářský růst těchto zemí. Žebříček se opírá o hodnocení zdravotnictví, vzdělávání a očekávané průměrné délky života v daných státech.

V průměru 56 procent dnes narozených dětí podle indexu ztratí více než polovinu svých potenciálních celoživotních příjmů, protože vlády neinvestovaly dostatečně, aby zajistily zdraví a vzdělání svých občanů, a nepřipravily je tak lépe na pracovní život.

Prezident SB Jim Yong Kim řekl, že žebříček hodnocení pravděpodobně bude kontroverzní, ale zdůraznil, že prvotním cílem je zajistit, aby vlády více a lépe investovaly do svých občanů. "Chceme upoutat pozornost na krizi, o které si myslíme, že je reálná. Souvisí s produktivitou a s hospodářským růstem," doplnil s tím, že index byl přijat jednomyslně.

V Čadu by podle indexu produktivita a potenciál výdělků nové generace představovaly jen asi 29 procent z potenciálu za ideálních podmínek. Například nejlépe hodnocený Singapur podle žebříčku naplňuje 88 procent svého potenciálu.

Světová banka zároveň varovala, že automatizace a umělá inteligence v nadcházejících letech povede ke ztrátě mnoha pracovních míst s nízkou kvalifikací. Pro lidi s nižším vzděláním a horším zdravím tak bude těžší najít si práci.