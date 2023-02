Šéfku Sněmovny při misi na Tchaj-wan doprovodí stovka podnikatelů

Praha - Předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) při březnové cestě na Tchaj-wan doprovodí stovka českých podnikatelů. ČTK to dnes sdělily mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Tereza Šebestová a mluvčí Česko-tchajwanské obchodní komory Lucie Šplíchalová, podle níž to bude zatím nejpočetnější mise ve vzájemných vztazích. Jejími členy budou zástupci firem z oborů nanotechnologií, e-mobility, inovací ve zdravotnictví, umělé inteligence, cirkulární ekonomiky, informačních a komunikačních technologií nebo energetiky, uvedla Šplíchalová. Šebestová označila misi za největší za posledních pět let.

Polovina podnikatelské části delegace, kterou povedou prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a předseda Česko-tchajwanské obchodní komory Pavel Diviš, poletí s předsedkyní dolní parlamentní komory i do Koreje. Zbývající se vypraví komerční linkou pouze na Tchaj-wan. "Co do počtu celkových přihlášených půjde o vůbec nejpočetnější výpravu Svazu průmyslu a dopravy od roku 2017. Tak velký ohlas jenom potvrzuje, že obě země jsou pro české podnikatele zajímavé a mají pro náš export obrovský potenciál," uvedl v tiskové zprávě svazu Hanák.

Účast byla podle Šplíchalové doporučena firmám, které již navázané vztahy a partnery v obou zemích mají a chtějí partnerství podpořit, stejně jako firmám, které se s teritoriem chtějí seznámit, začínajícím firmám i start-upům. "Ve světě dochází k přeskupování výrobního a dodavatelského řetězce, aktuální konflikt na Ukrajině tento proces ještě umocnil. Je potřeba, abychom byli u toho. I díky prohlubujícím se vztahům s Tchaj-wanem a připravované podnikatelské misi sledujeme nový vítr a velkou možnost poskočit v řetězci o stupeň výše," uvedl ve zprávě komory její předseda Diviš.

Podnikatelé budou moci navázat na předchozí mise, například na cestu spolu s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem na Tchaj-wan v roce 2020. "Letos pořádáme během delegace také vlastní akce, na kterých české značky a produkty představíme místnímu trhu,“ sdělila k aktuální cestě spoluzakladatelka a ředitelka Česko-tchajwanské obchodní komory Alice Rezková.

Komora uspořádá například PopUp Store, který se 26. března otevře v jedné z nejnavštěvovanějších nákupních čtvrtí tchajwanského hlavního města. Pro české výrobce to bude podle mluvčí komory nejlevnější cesta, jak si otestovat potenciál místního trhu, navíc s mediální podporou. Využít toho budou moci firmy zaměřené na zdravý životní styl, stravování, designové oblečení, hračky nebo kosmetiku.

Součástí programu bude také veletrh Smart City Summit & Expo ve dnech 28. až 31. března. Zaměří se na chytré zdravotnictví, umělou inteligenci, vzdělávání či zelené energie a cirkulární ekonomiky. Veletrh je podle mluvčí nejvýznamnější akcí svého druhu v ICT v asijsko-pacifickém regionu, každým rokem ho navštíví více než 100.000 návštěvníků a přes 450 vystavovatelů z celého světa.

Český byznys bude mít v Tchaj-peji také svou platformu pro firmy, podnikatele, akademiky, start-upy, neziskový sektor či kulturní subjekty. Předsedkyně Sněmovny otevře 28. března český hub, který komora zaštítí ve spolupráci s Bezpečnostním centrem Evropské hodnoty. Nabídne know-how, lokální network i pomoc s PR. "Od nadcházející cesty očekávám další prohloubení vzájemných vztahů s klienty a partnery, případně navázání vztahů nových. Máme poměrně jasný plán, o čem a s kým bychom chtěli jednat,“ uvedl k cestě majitel akciové společnosti StemCon Vladimír Glas, který se zúčastnil už Vystrčilovy cesty.