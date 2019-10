Šéfka komise: Experti se začínají shodovat na změně systému penzí

Praha - Odborníci na důchodovou problematiku se začínají shodovat na změně systému penzí. Mluví o tom, že by se měl průběžný pilíř rozdělit na dva. Jedna část by byla solidární a platila by se z rozpočtu, druhá by byla zásluhová a plynulo by do ní pojistné. Na konferenci o budoucnosti penzí v Česku to uvedla šéfka důchodové komise Danuše Nerudová. O rozdělení mluvili na akci také další experti.

"Snad se nám tu rýsuje shoda na základním řešení a prvním kroku (změn penzijního systému)," řekla Nerudová. Podle ní by první fáze měla zahrnovat "konsolidaci na straně výdajů", k níž by přispělo rozdělení průběžného systému na nultý solidární pilíř s penězi ze státního rozpočtu a na zásluhovou část s pojistným.

České důchody se skládají ze dvou dílů. Solidární základní výměra je pro všechny stejná a letos činí 3270 korun. V procentní výměře se pak odrážejí odpracované roky a výdělek. Z něj se ale započítává do důchodu jen malá část. Podle Jaroslava Vostatka z Vysoké školy finanční a správní jsou české penze nivelizované, netransparentní a jejich stanovení a valorizace jsou nesrozumitelné pro lidi i většinu politiků. Šéf minulé důchodové komise a vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Potůček označil už dřív český důchodový systém za "kočkopsa", který má současně rysy pojištění i sociálního zabezpečení.

"Potřebujeme procentní výměru důchodu přeměnit na důchodové pojištění," uvedl Vostatek. Podle něj by se pak základní výměra mohla přetvořit na rovný důchod. Nynějších důchodců by se změny nedotkly, týkaly by se budoucích penzistů, dodal Vostatek.

Bývalý ředitel České správy sociálního zabezpečení a nynější premiérův poradce Vilém Kahoun míní, že rozhodnutí o způsobu financování důchodů je klíčové. Určit by se mělo, zda se penze bude platit z pojistného, z rozpočtu jako dávka, nebo kombinací obou zdrojů. "Reformu je potřeba zaměřit na důsledné rozdělení stávajícího pojistného principu na solidární a zásluhový," uvedl Kahoun. Dodal, že solidární část by se odvozovala od základní výměry a procentní výměra by byla zásluhová a spořící. Vznikla by individuální konta, na nichž by lidé viděli částky svého pojistného a výši své případné penze.

Babišova vláda uvedla důchodovou reformu ve svém programu jako první ze šesti svých hlavních priorit. Připravit ji měla důchodová komise. V polovině volebního období kabinet zatím žádný reformní návrh nemá. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) začátkem září řekla, že její úřad nechystá penzijní reformu, ale adaptaci systému s devíti změnami parametrů. Nechtěla je zatím přiblížit. Před nedávnem se zmínila ale i ona o zavedení "nultého pilíře", který by byl solidární. Mluvit se začalo i o případném minimálním důchodu.