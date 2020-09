Šéfka EK stojí za Jourovou po Orbánově výzvě k odstoupení

Budapešť/Brusel - Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová má plnou důvěru šéfky unijní exekutivy Ursuly von der Leyenové. V reakci na kritický dopis maďarského premiéra Viktora Orbána požadujícího odstoupení Jourové to dnes řekla mluvčí EK. Komise podle ní na dopis odpoví a je otevřena dalšímu dialogu s Maďarskem. Jourová ve středu představí vůbec první hodnocení stavu demokracie a vlády práva ve všech členských zemích evropského bloku. Jeho součástí bude i situace v Maďarsku, kterou EK dlouhodobě kritizuje.

"Naše obavy týkající se situace v Maďarsku jsou dobře známé a budou součástí zprávy o stavu právního státu," řekla dnes novinářům mluvčí komise Dana Spinantová. Odmítla však odpovědět na dotaz, zda pohled Jourové vyjádřený v rozhovoru pro německý magazín Der Spiegel sdílí i předsedkyně komise.

Sama Jourová odmítla komentovat Orbánův dopis, který dnes zveřejnil maďarský vládní mluvčí.

Maďarská vláda podle Bruselu oslabuje v zemi demokratické principy. Unijní orgány s Maďarskem dlouhodobě vedou řízení kvůli porušování evropských hodnot. Komise považuje za problematické mimo jiné omezování plurality médií či útoky na nevládní organizace, které pomáhají uprchlíkům. Jourová už dříve označila za nebezpečný i vývoj v oblasti justice či akademických svobod.

V rozhovoru, který německý magazín Der Spiegel otiskl minulý týden, Jourová mimo jiné prohlásila: "Pan Orbán rád říká, že buduje neliberální demokracii. Já bych řekla, že vytváří nemocnou demokracii. V maďarských médiích je sotva nějaká kritika proti vládě, takže podstatná většina Maďarů již zřejmě vůbec není v pozici, aby si mohla vytvořit svobodný názor. Obávám se, že lidé v Maďarsku by jednoho dne mohli zjistit, že jejich poslední volby byly poslední svobodné."

Orbán v dopise adresovaném von der Leyenové napsal, že Jourová se dopustila "hanlivých veřejných prohlášení" o Maďarsku. "Tato prohlášení jsou nejen přímým politickým útokem proti demokraticky zvolené maďarské vládě, jež se stávají běžnými, ale i ponižováním Maďarska a maďarského lidu. Prvé je nevhodné, druhé nepřijatelné," uvedl Orbán, podle něhož je odstoupení Jourové nezbytné a maďarská vláda s ní přerušuje veškeré politické styky.

Jourová podle Petříčka dělá svou práci a dělá ji dobře

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová dělá svou práci a dělá ji dobře. Na dotaz ČTK to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který tak reagoval na výzvu maďarského premiéra Viktora Orbána, aby Jourová rezignovala kvůli výroku o stavu demokracie v Maďarsku. Petříček zdůraznil, že Evropská komise v současnosti hodnotí stav demokracie ve všech členských zemích, vyjádření Jourové nepovažuje za útok vůči Budapešti.

"Věra Jourová dělá svou práci a dělá ji dobře. Řízení EU týkající se vlády práva nejsou ničím novým ani ničím osobním. Komise navíc aktuálně hodnotí stav demokracie ve všech zemích EU. Není to tedy žádný útok proti Maďarsku. Myslím, že je zapotřebí jednání a ne mediální bitva," uvedl Petříček.

Orbán vyzval Jourovou k odstoupení

Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou k odstoupení. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na Orbánův dopis předsedkyni komise Ursule von den Leyenové, ve kterém ministerský předseda reagoval na slova Jourové o nemocné maďarské demokracii. Podle Orbána se Jourová dopustila "hanlivých veřejných prohlášení" o Maďarsku.

Jourová podle Orbána navíc urazila občany EU maďarské národnosti tvrzením, že nejsou v postavení, aby si mohli vytvořit vlastní názor.

"Tato prohlášení jsou nejen přímým politickým útokem proti demokraticky zvolené maďarské vládě, jež se stávají běžnými, ale i ponižováním Maďarska a maďarského lidu. Prvé je nevhodné, druhé nepřijatelné," napsal Orbán.

Prohlášení Jourové podle maďarského premiéra odporují roli komise jako neutrální a objektivní instituce, zakotvené v Lisabonské smlouvě o institucích EU. Také porušují zásady spolupráce a brání jakémukoli budoucímu smysluplnému dialogu mezi Maďarskem a místopředsedkyní EK.

"Ti, kdo porušují smlouvy, nemohou být obhájci právního státu a evropských hodnot. Prohlášení místopředsedkyně Věry Jourové jsou neslučitelné s jejím současným mandátem, a proto je její odstoupení nezbytné. Zatím s ní maďarská vláda přerušuje veškeré politické styky," napsal Orbán.

Maďarský premiér označuje politický systém prosazovaný svou vládou za "neliberální demokracii". Jourová v pátečním rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel řekla, že Orbán vytváří "nemocnou demokracii".

Již v pondělí kvůli tomuto výroku vyzvala Jourovou k rezignaci maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargová.

Výzvy k odstoupení Jourové přicházejí v době, kdy Evropská komise dokončuje hodnocení stavu demokracie ve všech unijních zemích.

Komise by v nejbližších týdnech měla zveřejnit svou první zprávu hodnotící stav demokracie a právního státu ve všech členských zemích EU. Brusel také prosazuje, aby respektem k vládě práva bylo co nejpřísněji podmíněno čerpání peněz z budoucího sedmiletého rozpočtu EU a fondu pokrizové pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovými omezeními. Maďarsko spolu s Polskem se toto spojení snaží oslabit. Souboj o jeho podobu může ovlivnit schválení rozpočtu i fondu, které by členské země chtěly zvládnout do konce roku.