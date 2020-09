Šéfka EK navrhla zvýšit emisní závazek k roku 2030

Brusel - Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990. Ve svém poselství o stavu unie to dnes řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která představila priority unijní exekutivy na nejbližší období. EU by podle ní měla pojmout současnou koronavirovou krizi jako příležitost k nastartování zeleného růstu ekonomiky. Dosavadní plán počítal s omezením o 40 procent. Více než třetina fondu obnovy EU půjde do ekologických projektů, řekla von der Leyenová. Třetinu peněz do fondu přinesou zelené dluhopisy.

Některé státy zvláště z východního křídla EU včetně Česka přitom dávají najevo, že budou mít problémy i se splněním současného závazku. Větší část unijních zemí stejně jako stovky velkých firem či nevládních organizací naproti tomu přísnější závazky podporují. Řada europoslanců hovoří o ještě vyšších cílech.

EU musí posílit společné zdravotnictví, řekla šéfka EK

Evropská unie by měla v reakci na současnou koronavirovou krizi mít společná pravidla pro zdravotnictví a zvýšit unijní kompetence v této oblasti. Ve svém projevu vytyčujícím priority unijní exekutivy na příští období to dnes řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. EK podle ní navrhne posílení zdravotnických orgánů EU a vznik nové výzkumné agentury.

EU na jaře čelila kritice, že členské země v obavách z pandemie nekoordinovaně uzavírají hranice a hromadí roušky či léky pro své potřeby, zatímco se někde nedostávají. Německá politička, jejíž první rok ve funkci zásadně ovlivnila pandemie covidu-19, podotkla, že se postupem času podařilo všechny problémy vyřešit. Připustila však, že unie má v oblasti zdravotnictví a připravenosti na krize co zlepšovat.

"Je naprosto jasné, že musíme vybudovat silnější evropskou zdravotnickou unii," řekla v projevu k prořídlým řadám poslanců Evropského parlamentu, kteří se kvůli novému šíření nákazy místo ve Štrasburku sešli v Bruselu. O tom, jaké kompetence by ve zdravotnictví měla EU získat, by podle von der Leyenové měli rozhodnout obyvatelé unijních zemí prostřednictvím chystané konference o budoucnosti Evropy, která má podle dřívějších plánů EK řešit případné změny fungování institucí evropského bloku.

Vedle posílení Evropské lékové agentury a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí dnes šéfka komise navrhla vytvoření agentury pro biomedicínský výzkum.

"Podpoří naši kapacitu a připravenost reagovat na přeshraniční hrozby," prohlásila von der Leyenová. Dodala, že na příští rok navrhne uspořádat v Itálii celosvětový zdravotnický summit.