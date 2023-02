Šéfka EK jednala s Karlem III., kritikům vadí zatahování panovníka do politiky

Londýn - Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes na hradě Windsor setkala s britským králem Karlem III. Schůzka se již předem stala terčem kritiky kvůli tomu, že by měl britský monarcha, pokud jde o podobná témata, podle zvyklostí zůstat neutrální, napsala agentura Reuters. Sunakův mluvčí v této souvislosti odmítl, že by se vláda snažila krále zatáhnout do politiky.

Von der Leyenová britského panovníka navštívila po jednání s premiérem Rishim Sunakem, na kterém dosáhli nové dohody týkající se takzvaného severoirského protokolu. Dali si spolu čaj a zapózovali fotografům.

Hrad Windsor leží asi 32 kilometrů západně od Londýna. Podle Buckinghamského paláce se schůzka konala na radu vlády, čehož využili Sunakovi kritici a uvedli, že se premiér snaží monarchu zatáhnout do politických hádek. "Nemohu uvěřit tomu, že by premiér požádal krále, aby se zapojil do dokončení tak kontroverzní dohody, jako je tato," napsala na twitteru dlouholetá první ministryně Severního Irska Arlene Fosterová.

Bývalý britský ministr, tajemník pro brexit a Sunakův kolega z Konzervativní strany Jacob Rees-Mogg zase uvedl, že by se měl panovník do celého procesu zapojit, až když "je vše dokončeno a přijato". Dohodou se přitom ještě nezabýval parlament. "Myslím, že by se Jeho Veličenstvo nemělo angažovat, dokud tato dohoda nebude mít plnou podporu," uvedl Rees-Mogg.

Sunakův mluvčí Max Blain v této souvislosti uvedl, že by vláda nikdy nezatáhla krále do politiky. "Jeho Veličenstvo se nedávno setkalo s celou řadou zahraničních vůdců," dodal mluvčí a zmínil například polského prezidenta Andrzeje Dudu či ukrajinského vůdce Volodymyra Zelenského. "V tomto případě je to úplně stejné," doplnil.

Jak nicméně ke kontroverzi ohledně schůzky poznamenala i královská korespondentka televizní stanice Sky News, důležité je právě načasování jednání. S králem Karlem III. se totiž von der Leyenová setkala jen několik minut poté, co vystoupila na tiskové konferenci s Rishim Sunakem. "Některým by se tak mohlo zdát, že král dává tímto způsobem najevo, že dohodu podporuje," uvedla Laura Bundocková.