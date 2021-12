Šéfka EK: EU chce plánem investic nabídnout lepší alternativu k penězům z Číny

Brusel - Evropská unie chce v rámci globálního investičního plánu podpořit klimaticky udržitelné projekty, zdravotnictví či školství v mnoha částech světa a nabídnout alternativu k čínským investicím. Prohlásila to předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, podle níž chce EU do roku 2027 mobilizovat investice za 300 miliard eur (7,7 bilionu Kč). Plán, který má být protiváhou čínského projektu nové Hedvábné stezky, bude podle šéfky komise ve světě propagovat přístup založený na evropských hodnotách a podpoří demokracii.

"Země potřebují důvěryhodné partnery pro projekty, které jsou udržitelné a vysoce kvalitní," řekla von der Leyenová, podle níž bude plán nazvaný Global Gateway (Globální brána) alternativou k čínskému přístupu založenému na odlišných pravidlech. Unie chce státům nabídnout lepší možnosti, dodala šéfka komise.

Peking se v posledních letech snaží svými projekty zvýšit vliv a posílit vzájemný obchod a své investice ve většině asijských zemí, ale i na dalších kontinentech. Pomoci k tomu má vybudování sítě železnic, přístavů a další infrastruktury. Většina unijních zemí či Spojené státy to vnímají jako nezdravé posilování vlivu čínského totalitního režimu a chtějí jej vyvážit vlastními kroky.

Podle předsedkyně unijní exekutivy hodlá evropský blok nasměrovat peníze zejména do projektů podporujících přechod ke klimaticky odpovědnému a digitálnímu hospodářství. Může mezi nimi být například výroba ekologicky čistého vodíku, instalace podmořských datových kabelů a další udržitelné infrastruktury. Peníze ovšem v reakci na pandemii nemoci covid-19 zamíří také do rozvoje zdravotnictví.

Cílová částka 300 miliard eur bude zahrnovat finance EU, členských států, evropských finančních institucí a národních rozvojových bank. Zhruba 135 miliard eur budou činit záruky z nového Evropského fondu udržitelného rozvoje plus. Do projektu se zapojí i Evropská investiční banka. Grantové financování ve výši až 18 miliard eur má pocházet z jiných programů EU. Významnou část peněz by měly přinést soukromé investice, které chce unie svou účastí na projektech vyvolat.