Šéf WHO podpořil konání OH v Tokiu navzdory pandemii koronaviru

Tokio - Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus podpořil konání olympijských her v Tokiu navzdory pokračující pandemii koronaviru. Ředitel organizačního výboru Toširó Muto se v úterý nechal slyšet, že by hry mohly být na poslední chvíli zrušeny, pokud by rychle přibývali nakažení v olympijské bublině. Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach tuto variantu zásadně odmítl.

Slavnostní zahájení je naplánované na pátek, ale už dnes začaly olympijské soutěže fotbalistek a softbalistek. V souvislosti s olympiádou japonské úřady hovoří o sedmi desítkách nakažených. Někteří z nich byli pozitivně testováni na covid-19 v olympijské vesnici, což se týká i českého plážového volejbalisty Ondřeje Perušiče a trenéra beachvolejbalistek Simona Nausche.

Šéf organizátorů na přímý dotaz nevyloučil, že by hry ještě mohly být zrušeny. "Nemůžeme předpovídat, jak se bude koronavirová situace vyvíjet. Takže budeme pokračovat v diskusích, pokud by případů skokově přibývalo," řekl.

Šéf MOV Bach zrušení odmítl. "My v MOV nikdy nezradíme sportovce a zrušením bychom přišli o celou generaci sportovců. Takže zrušení pro nás nikdy nebyla možnost," řekl s odkazem na loňský březen, kdy se rozhodovalo, zda budou hry v Tokiu odloženy, nebo zrušeny. Bach připomněl, že tehdy by pro MOV bylo jednodušší olympiádu zrušit a získat peníze z pojistky.

Olympiádu za mimořádných opatření podpořil i šéf WHO. "Svět potřebuje olympiádu jako symbol naděje. Olympijské hry mají sílu spojit svět dohromady, inspirovat, ukázat, co je možné," řekl dnes při zasedání MOV v Tokiu. V Japonsku je nižší proočkovanost populace proti koronaviru než v jiných vyspělých zemích a tamní obyvatelé mají obavy, že olympiáda by mohla způsobit další vlnu nákazy.

V zájmu bezpečnosti se hry budou konat bez diváků. Všichni účastníci mají minimální kontakt s běžnou japonskou veřejností a musejí dodržovat opatření. "(Pořadatelé) Udělali maximum, aby tyhle hry byly úspěšné. V životě neexistuje nulové riziko," dodal šéf WHO.