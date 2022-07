Šéf Světové atletiky Coe by si neuměl představit Rusy a Bělorusy na MS

Eugene (USA) - Pro šéfa Světové atletiky Sebastiana Coea by byla nepředstavitelná účast Rusů a Bělorusů na mistrovství světa, které dnes začalo v americkém Eugene. Britský funkcionář zdůraznil, že mezinárodní federace neplánuje zmírnit sankce vůči sportovcům těchto národů, jež vyloučila ze světových akcí krátce po únorové ruské invazi na Ukrajinu.

"Udělali jsme to na základě jasného stanoviska, bylo to o poctivosti soutěží. Bylo by nepředstavitelné mít tady mistrovství světa atlety z Běloruska a Ruska, dvou agresivních národů, které vpadly na území nezávislého státu," řekl Coe na tiskové konferenci před zahájením MS.

Trojnásobná mistryně světa ve skoku do výšky Maria Lasickeneová, která v posledních letech sbírala tituly pod neutrální vlajkou, kritizovala Coea i prezidenta Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomase Bacha za jejich přísný postoj k ruským sportovcům. MOV doporučil jejich vyloučení a Světová atletika to udělala mezi prvními z mnoha mezinárodních federací. V dohledné době se na tom nic nezmění. Coe argumentoval také tím, jak složité v současné situaci bylo pro 22 ukrajinských závodníků dostat se bezpečně na šampionát.

Ruská atletická federace je kvůli systematickému dopingu už od roku 2015 suspendována, ale postupně omezené počty atletů směly jako neutrální závodit. Na minulém mistrovství světa v roce 2019 jich bylo 29. Tento program ale nyní kvůli válce není ve hře.

Navzdory tomu Světová atletika po Rusku požaduje, aby naplňovalo předepsanou reformní cestu k obnovení členství. V listopadu by měla rada Světové atletiky projednávat nezávislý audit ruské federace.