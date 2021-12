Šéf Škody odejde po necelých dvou letech do vedení značky Volkswagen

Mladá Boleslav - Předseda představenstva mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer odejde k 1. červenci příštího roku do vedení značky Volkswagen. Do čela české automobilky přišel loni 3. srpna, z funkce tak odejde po téměř dvouletém působení. Mateřský koncern Volkswagen to oznámil po zasedání dozorčí rady. Kdo Schäfera v českém podniku nahradí, koncern nesdělil. Předseda podnikové rady automobilky Škoda Auto Jaroslav Povšík nehodlá do vedení společnosti pustit člověka, který bude proti Škodě Auto a bude slabý.

"K 1. červenci 2022 převezmu funkci předsedy představenstva značky Volkswagen ve Wolfsburgu. Rád bych Vás ale ujistil o jedné věci: Do té doby budu nadále s plným nasazením pracovat pro naši společnost, máme před sebou hodně výzev," uvedl dnes Schäfer v dopise zaměstnancům, který má ČTK k dispozici. Do té doby se chce plně věnovat Škodě, která podle něj za jeho působení uvede řadu nových verzí současných modelů, například další verzi modelu rodiny Enyaq iV, modernizovaný Karoq nebo fabii ve verzi Monte Carlo.

Se šéfem koncernu Volkswagen Herbertem Diessem se bude na výběru nového předsedy představenstva automobilky podílet odborový předák Jaroslav Povšík. "Nevezmeme člověka, který bude proti Škodě, a nevezmeme člověka, který bude slabý. To si pohlídám," řekl ČTK Povšík. Dnešní oznámení koncernu pro něj není nové, o personálních změnách ví již déle. "Pan Schäfer je dobrý předseda, férový, gentleman, dobře se mi s ním jedná. Pro něj je to kariérní postup, s vyhlídkou na ještě vyšší metu," řekl Povšík ČTK.

Podle Povšíka zůstane Schäfer ve Volkswagenu na straně škodovky. "Je důležité pro Škodu mít někoho v koncernu na své straně," uvedl předseda. Podle něj je pravděpodobné, že do vedení české automobilky přijde někdo, kdo již v koncernu působí na jiné pozici. V každém případě ho podle Povšíka čeká pohovor s vlastnickými rodinami koncernu VW, tedy rodinami Wolfganga Porscheho a Ferdinanda Piëcha.

Dosavadní šéf VW Ralf Brandstätter od srpna převezme aktivity Volkswagenu v Číně. Změny dozorčí rada vysvětlila nezbytností zefektivnit chod společnosti tak, aby byla připravena na výzvy nadcházejících let, což je především elektrifikace aut a digitalizace. Koncernový ředitel Herbert Diess, který je v poslední době pod tlakem kvůli neshodám s vlivnou závodní radou koncernu a který měl Čínu na starosti, ve funkci zůstává. Přijde ale o část pravomocí, mimo jiné i na úkor Brandstättera, který se zároveň stane členem představenstva koncernu.

Do představenstva německé automobilové skupiny navíc od února nastoupí Hildegarda Wortmannová, která od Diesse převezme zodpovědnost za odbyt. Wortmannová je nyní šéfkou odbytu v divizi pro výrobu luxusních vozů Audi. Členkou představenstva se od února stane také Hauke Starsová, její odpovědností budou informační technologie. Význam tohoto odvětví se podle koncernu plně projevil za nynější pandemie nemoci covid-19.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice. Během letošního roku musela několikrát výrazně omezit či zcela zastavit výrobu kvůli nedostatku čipů. Firma očekává, že do konce letošního roku kvůli nedostatku dílů vyrobí zhruba o 250.000 vozů méně. Automobilka Škoda Auto v období od ledna do září téměř zdvojnásobila provozní zisk na 900 milionů eur (zhruba 23 miliard Kč) ze 469 milionů eur před rokem.