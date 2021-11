Šéf Škody: Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhli bychom rekordního výsledku

Mladá Boleslav - Nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané, uvedl dnes předseda představenstva Škoda Auto Thomas Schäfer na interní konferenci managementu. S nedostatkem čipů, které se používají v palubní elektronice, se potýkají automobilky po celém světě. Škoda kvůli tomu musela během letošního roku několikrát omezit či zcela zastavit výrobu. Škoda bude mít podle Schäfera nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV.

"Nebýt až frustrujícího nedostatku polovodičů, dosáhli bychom letos rekordního výsledku. Naše kapacity jsou vyprodány, zájem zákazníků je enormní. Děláme vše pro to, abychom do konce roku vyrobili co nejvíce vozů," uvedl Schäfer.

Schäfer uvedl, že se v uplynulých třech měsících výrazně zlepšilo postavení Škody v koncernu Volkswagen. "Budeme mít nejméně tři další plně elektrické modely velikostí pod vozem Enyaq iV, abychom si zajistili budoucí úspěch na evropském trhu, který je pro nás klíčový," uvedl Schäfer. Škoda převzala v koncernu odpovědnost za regiony Indie, Ruska a severní Afriky a přebírá také odpovědnost za globální platformu MQB-A0.

Vedení Škody řešilo také pandemii koronaviru. Proočkovanost zaměstnanců je kolem 70 procent. "To je stále příliš málo! Musíme v týmech aktivně propagovat program bezplatného očkování. Je to jediný způsob, jak s pandemií efektivně bojovat," uvedl Schäfer.

Vedení dnes řešilo i připravované nové modely. Na trh se chystá uvedení modernizovaného modelu Karoq a modely Enyaq Coupé iV, Enyaq RS iV a Fabia Monte Carlo.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.