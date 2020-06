Šéf Senátu Vystrčil navzdory čínskému varování navštíví Tchaj-wan

Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) navzdory čínskému varování navštíví Tchaj-wan. Mise, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), by se měla uskutečnit od 30. srpna zhruba do 5. září. Vystrčil to dnes oznámil novinářům. Počítá s tím, že ho doprovodí zástupci firem a výzkumných institucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní a vědecké spolupráce.

K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy. "Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše. Přikláním se k tomu, abychom přestali počítat groše, protože jednou bychom mohli zjistit, že už vůbec žádné nemáme," uvedl. Senát podle Vystrčila zůstal jedinou institucí, která vůči Číně hájí českou suverenitu, svébytnost a sebevědomí českého národa. "Musíme počítat s tím, že za to nebudeme všemi chváleni, dodal v souvislosti s odmítavým postojem prezidenta Miloše Zemana a vládních činitelů k cestě na Tchaj-wan.

Vystrčil připomenul tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila. "Čínská lidová republika je přesvědčena, že má právo nám říkat, co máme dělat a jak to máme dělat," uvedl předseda Senátu. Podle něj Čína bere ČR jako bránu do Evropy, nikoli jako rovnoprávného partnera. Podepsala se na tom i slova premiéra Andreje Babiše (ANO), který nejprve odsoudil postup čínského velvyslance, aby mu o několik dní později děkoval. K vyjádření šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), že cesta na Tchaj-wan je jakýsi "trucpodnik", Vystrčil řekl: "Jestliže to někdo považuje za trucpodnik, tak vůbec nic nepochopil, nebo má krátkou paměť, nebo ji má zatemněnou."

Video: Šéf Senátu Vystrčil navštíví Tchaj-wan

09.06.2020, 16:00, autor: Senát ČR, zdroj: PR

Vondráček dnes novinářům řekl, že ho rozhodnutí předsedy Senátu nepřekvapilo, respektuje ho. Je přesvědčen, že motivem Vystrčila k cestě na Tchaj-wan je "rozmíška s čínským velvyslancem", což je podle něj "možná trošku málo". Poznamenal, že Vystrčila prosil, aby bral v potaz, že je druhým nejvyšším ústavním činitelem. Vondráček zároveň podotkl, že vztahy ČR s Tchaj-wanem jsou vynikající a rozvíjí se i bez podobných návštěv. Dodal, že nedostal odpověď, co konkrétně nového cesta předsedy Senátu do vzájemných vztahů přinese.

Během koronavirové krize podle Vystrčila vládní činitelé ukázali, že "není ochota vyvázat se z čínského vlivu". Úvedl, že při březnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů cítil "téměř zhmotnělou obavu" Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že Čína nedodá ČR ochranné pomůcky, "pokud, Vystrčile, nebudeš ticho". Předseda Senátu to v duchu slov Václava Havla nazval "bezmocí mocných". Navázání na havlovskou zahraniční politiku i podtrhl i citát někdejšího disidenta a prezidenta, že "svoboda má takovou cenu, jakou máme my sami", kterým byl ozdoben připravený dort ve tvaru tchajwanské vlajky.

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.

Vystrčil počítá s tím, že by k cestě využil vládní letadlo tak jako při jiných zahraničních misích. "Předpokládám, že všechno bude fungovat normálně. Že nebudou žádné jiné přístupy, než byly aplikovány při cestě jiných nejvyšších ústavních činitelů," uvedl k možnosti, že by ministerstvo obrany odmítlo vládní letoun poskytnout. Příslušná jednání už byla zahájena v pondělí, dodal. Pokládal by za symbolické, pokud by se cesty mohla zúčastnit také vdova po svém předchůdci Věra Kuberová.

Čínské velvyslanectví varovalo Kuberu před cestou na Tchaj-wan. Kubera dopis dostal během lednového setkání se Zemanem a Vondráčkem na Hradě. Dokument prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví.

Šéf senátního výboru Drahoš pojede na Tchaj-wan na konci října

Předseda školského výboru Senátu Jiří Drahoš navštíví Tchaj-wan na konci října. Oficiální cestou naváže na cestu Vystrčila. Někdejší kandidát na prezidenta to dnes řekl ve videu, které zveřejnil na twitteru. Na oficiální návštěvě ho doprovodí vědci z Akademie věd a vysokých škol. Drahoš doufá, že jeho cesta přispěje i k posílení vztahů i na politické úrovni.

Vystrčil uvedl, že ho bývalý předseda Akademie věd Drahoš o své cestě informoval. "Měl by se zúčastnit jakéhosi tchajwansko-českého technologického fóra, které z hlediska svých dřívějších aktivit také hodlal navštívit," řekl. Doufá, že vzájemná spolupráce obou zemí by se mohla rozvinout i v této oblasti.

Drahoš ocenil, že Tchaj-wan Česku v době koronavirové krize daroval zdravotnický materiál, za což mu poděkoval. "Rozhodl jsem se nezůstat jen u slov a koncem října se na Tchaj-wan vydám na oficiální návštěvu," řekl. Poznamenal, že přijal pozvání jako předseda školského senátního výboru.

Cestou naváže na návštěvu předsedy Senátu Vystrčila, který ji oznámil dnes dopoledne. Drahoš se chce zaměřit na rozvoj vědecké spolupráce. Na návštěvě ho proto doprovodí vědci z Akademie věd a vysokých škol například z oblasti kybernetické bezpečnosti či epidemiologie. "Tchaj-wan dosahuje v těchto oborech pozoruhodných výsledků a výměna zkušeností tak pro nás bude nepochybně velmi cenná," dodal.

Podle tiskové zprávy se cesta uskuteční 22. až 29. října a kromě vědecké spolupráce bude jejím cílem i výměna zkušeností v boji s pandemií nového koronaviru. Drahoš podotkl, že se zástupci Tchaj-wanu spolupracoval v minulosti jako vědec i jako předseda Akademie věd.

V rámci svého pobytu Drahoš zahájí Česko-tchajwanské technologické dny a převezme čestnou profesuru od National Tsing Hua University. V plánu má také návštěvu Výzkumného institutu průmyslových technologií, vědeckého parku či několika vybraných počítačových firem.