Šéf Senátu: Je třeba využít poznatků Tchaj-wanu s koronavirem

Praha - Evropa by podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) měla využít poznatků Tchaj-wanu v boji s koronavirem. Stejně by měla postupovat i Světová zdravotnická organizace (WHO), které je vyčítána pročínská orientace. Vystrčil to dnes uvedl při převzetí humanitárního daru Tchaj-wanu, 63.000 roušek. Dostane je síť mobilních hospiců Cesta domů.

Bylo by dobré, kdyby si Světová zdravotnická organizace uvědomila, že Tchaj-wan je nositelem velmi významných poznatků, které mohou pomoci celému světu v boji proti koronaviru. A uvědomila si, že je potřeba bojovat společně a nikoho z tohoto boje a z této spolupráce nevyjímat," řekl Vystrčil.

Vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR Liang-Ruey Ke ocenil podporu Senátu pro začlenění Tchaj-wanu do světových organizací, čemuž brání jeho spor s pevninskou Čínou, která ostrovní zemi považuje za svou součást. Ocenil také to, že jeho úřad už počátkem dubna uzavřel dohodu s partnerskou českou kanceláří na Tchaj-wanu o vzájemné spolupráci na vývoji vakcín, rychlotestů a vývoje a výměny zdravotnického vybavení včetně přístrojů.

Tchajwanský představitel ocenil také to, že darované roušky zamíří přímo k těm, kteří je potřebují nejvíc. "Pro nás je zásadní a důležité, že máme přímý kontakt a spojení s Cestou domů, a že dar pomůže zmírnit utrpení lidí," dodal. Vystrčil na oplátku předal řediteli kanceláře jako symbol vzájemné spolupráce černou roušku s logem Senátu.

Ředitelka pražského hospice Cesta domů Ruth Šormová za Fórum mobilních hospiců uvedla, že roušky dostanou hlavně hospicy v krajích, řádově po 1500. "Dar roušek bude nabídnut všem organizacím a poputuje tam, kde je nejvíce potřeba," uvedla. Připomněla, že cílem hospiců je ulehčit nemocnicím a sociálním zařízením a umožnit zachování kontaktu umírajících s jejich příbuznými. Poukázal na to i Vystrčil, podle něhož dar pomůže vlastně dvakrát.

Na krabicích s rouškami byl nápis "Pozdrav z Tchaj-wanu našim českým hrdinům". Podle Vystrčila by byl přesnější pozdrav hrdinkám, neboť v hospicech statečně pracují téměř výhradně ženy na úkor svých rodin a zdraví. Šormová s úsměvem uvedla, že to vyřídí i vedoucí sestře hospicu, byť tuto pozici nyní zastává Pavel Klimeš.