Šéf ruské diplomacie Lavrov do Ženevy na Radu OSN pro lidská práva nedorazí

Moskva - Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se nedostaví na zasedání Rady OSN pro lidská práva, která bude projednávat situaci na Ukrajině. Oznámilo to dnes ruské zastoupení v Ženevě. Za neúčast podle ruských orgánů může rozhodnutí evropských zemí uzavřít svůj vzdušný prostor ruským letadlům. Tisková konference šéfa ruské diplomacie, který měl přicestovat do Švýcarska v úterý, byla velice očekávaná, uvedla agentura AFP.

"Návštěva ministra zahraničních věcí Lavrova v Ženevě a účast na Radě pro lidská práva a konferenci o odzbrojení byly zrušeny," uvedlo ruské zastoupení při OSN v Ženevě.

Podle mluvčí ruské diplomacie Mariji Zacharovové se Lavrov nemůže dostat do Švýcarska, protože evropské země, které s Ruskem sousedí, uzavřely vzdušný prostor pro ruská letadla. "Je to však problém OSN a jejího generálního tajemníka. Jsou povinni zajistit, aby delegace dorazily do sídla OSN v Ženevě, a to zejména v době světové krize," prohlásila mluvčí.

Na žádost Kyjeva velká většina členů Rady OSN pro lidská práva souhlasila s uspořádáním mimořádného zasedání o situaci na Ukrajině. To se uskuteční ve čtvrtek. Proti hlasovala vedle Ruska také Čína.

Mezi prvními zakázaly ruským letadlům vstup do vzdušného prostoru Británie a Polsko, postupně se přidaly Česko, Bulharsko, Rakousko, Německo a další evropské země či Kanada. Evropská unie poté ohlásila, že celý unijní vzdušný prostor se uzavře pro všechna ruská letadla včetně soukromých letounů ruských oligarchů. Letecké spojení mezi Evropou a Ruskem tak už prakticky nebude možné.