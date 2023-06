Šéf Rosatomu jedná v Budapešti o rozšíření jaderné elektrárny Paks

Budapešť - Maďarský premiér Viktor Orbán a ministr zahraničí Péter Szijjártó dnes v Budapešti jednali se šéfem ruského atomového koncernu Rosatom Alexejem Lichačovem o rozšíření jaderné elektrárny Paks. Informovala o tom agentura MTI. Orbánova vláda jako jediná v Evropské unii udržuje politické i ekonomické vazby na Moskvu navzdory více než rok a čtvrt trvající ruské invazi na Ukrajinu.

Šéf maďarské diplomacie uvítal, že Evropská komise nedávno Maďarsku schválila změny ve smlouvách o výstavbě a financování dvou nových bloků jeho jediné jaderné elektrárny. To podle něho umožní zrychlit jejich stavbu, přípravné práce mají začít začátkem července. Szijjártó a Lichačov počítají s tím, že dva nové bloky budou spuštěny na začátku následující dekády.

"Zatím se nám daří dosahovat toho, že pro jaderný sektor neplatí žádné sankce, ale zároveň jsme si vědomi toho, že sankce existují nejen v psané, ale i nepsané podobě," řekl maďarský ministr. Aniž by někoho konkrétně jmenoval, řekl, že "někteří zahraniční aktéři by rádi zablokovali nebo zpomalili tento projekt". Označil to za "útok proti suverenitě státu".

Po rozšíření Paksu se jaderná kapacita Maďarska zvýší z 2000 megawattů na 4400 megawattů, což podle Szijjártóa vystačí k pokrytí tří čtvrtin poptávky po elektrické energii v zemi.