Šéf potravinových bank: Poptávka po pomoci v regionech vzrostla až o 30 procent

Praha - Zájem potřebných o potravinovou pomoc pokračuje. Poptávka po službách potravinových bank vzrostla letos v regionech o 20 až 30 procent. Ve 105 městech v Česku fungují výdejny potravinových balíčků a dalšího materiálu. Na jednání sněmovního sociálního výboru to řekl předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.

V Česku je 15 potravinových bank. Lidé v tísni z nich mohou získat nejen jídlo, ale i drogerii či hygienické pomůcky. Zásoby do skladů by podle Slavíčka mohla doplnit v sobotu 11. listopadu celostátní potravinová sbírka. Zapojit by se mělo přes 2000 obchodů.

"Stále trvá ohromný zájem o potravinovou pomoc. V regionech je nárůst poptávky o 20 až 30 procent. Projevilo se i zdražování. Máme zhruba o deset procent nižší přísun darů," uvedl Slavíček. Podle něj se daří poptávku pokrýt. Neziskové organizace dostávají podporu méně často či v menší míře. "Vzhlížíme ke sbírce s nadějí, že se potravinové banky naplní kvalitními potravinami," dodal šéf federace.

Ministerstvo práce má podle vrchní ředitelky sekce evropských fondů Martiny Štěpánkové na nákup potravin, drobného zboží a hygienických potřeb tříletý projekt. Z unijních peněz má na pořízení materiálu 684 milionů korun. Po skončení bude moci využít další peníze. Dohromady je k dispozici 1,22 miliardy korun. Další víc než půl miliardu korun na vybavení, počítačové programy, rozšíření kapacity či manipulační techniku rozděluje z evropských dotací ministerstvo životního prostředí. Podílí se i ministerstvo zemědělství.

Potravinové banky by měly mít výdejny ve 150 městech a obcích po republice. Zatím fungují ve 105. Tříletý projekt, na kterém spolupracuje ministerstvo práce, začal 1. července. Platí se z evropských dotací z programu Zaměstnanost+. Na Liberecku pak potravinová banka seniorům rozváží balíčky přímo domů.

Slavíček zmínil, že pro příští rok pro udržení provozu potřebují potravinové banky zachování podpory 95 milionů korun od státu. V navrhovaném rozpočtu s tím suma na dotace nepočítá. Podle zástupců ministerstva zemědělství se o financích jedná.