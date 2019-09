Šéf pátrací sekce celníků Šlachta odchází do civilu

Praha - Šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel a bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta odchází do civilu. Informaci webu lidovky.cz potvrdila ČTK mluvčí celníků Martina Kaňková. Šlachta podle ní nyní důvody odchodu komentovat nechce, nesouvisejí ale s jeho pozicí v celní správě.

"Je to pravda, pan Šlachta sdělil, že má své důvody k odchodu, v současné době důvody nebude komentovat. Nesouvisí to s pozicí v celní správě," řekla Kaňková. Serveru Šlachta řekl, že důvody sdělí až poté, co ve služebním poměru skončí. Vyloučil také, že by po odchodu do civilu pracoval pro soukromou sféru. U celníků podle webu končí i Šlachtův náměstek Tomáš Sochor, který dříve stejně jako Šlachta působil u ÚOOZ.

Šlachta také odmítl, že jeho odchod souvisí s financemi, jeho zařazením na celní správě nebo s vojáky. Elitní vojáci loni asistovali celní správě při sledovací akci, která se údajně týkala pašeráků tabáku. Nasazení vojáků vyvolalo kritiku, trestní řád totiž neumožňuje, aby se do sledování z ministerstva obrany zapojil někdo jiný než Vojenská policie nebo Vojenské zpravodajství. Akce byla nakonec odsouhlasena jako součinností cvičení.

Rádiu Frekvence 1 Šlachta řekl, že začíná žít na ubytovně a zvažuje, co dál s osobním životem. "Já jsem neměl nikdy žádného koníčka kromě běhání, měl jsem pouze práci a myslím si, že to není úplně dobře, protože kolegové šli k rodinám a já jsem se neměl kam vrátit," dodal.

Podle serveru lidovky.cz Šlachta ve funkci skončí k 30. listopadu. Centralizovaný útvar pátrání, který vede, působí pod Generálním ředitelstvím cel tři roky. Minulý týden na tiskové konferenci Šlachta prezentoval výsledky činnosti útvaru za loňský rok.

Šlachta od policie odešel v červnu 2016 kvůli reorganizaci, při které byl ÚOOZ sloučen s protikorupční policií do Národní centrály proti organizovanému zločinu. K celníkům nastoupil v srpnu téhož roku.