Šéf NKÚ: Stihnout audit v prezidentské kanceláři do inaugurace je nereálné

Praha - Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala novinářům po dnešní schůzce se zvolenou hlavou státu Petrem Pavlem řekl, že není reálné, aby se případný další audit v Kanceláři prezidenta republiky (KPR) stihl ještě před Pavlovou inaugurací. Závěr kontroly hospodaření a jí podřízených organizací, která je již hotová, by podle Kaly mohl být zveřejněný v řádu maximálně několika týdnů.

Pavel řekl v neděli, že bude chtít uskutečnit audit v KPR. Ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března. Uvedl, že chce mít "klidné svědomí, že to, co přebíráme, přebíráme v pořádku, že tam na nás nebudou čekat nějací kostlivci ve skříních". Poukázal přitom na podezření z neoprávněného nakládání s utajovanými dokumenty a jejich skartací na Hradě za éry prezidenta Miloše Zemana.

Podle Kaly ale tak rychlá kontrola reálná není. "Jenom námitkové a odvolací řízení trvá minimálně dva měsíce, někdy i déle, takže do inaugurace se nepodaří kontrolu ani zahájit, ani provést a vypořádat námitky," uvedl prezident NKÚ. Až obdrží Pavlův tým informace o již provedené kontrole, tak pokud následně bude mít nějaké dotazy nebo připomínky, NKÚ je zodpoví. "Případně se budeme domlouvat na dalším postupu," dodal Kala.

Pokud by Pavel trval na dalším auditu, je v takovém případě nejdříve nutné podat podnět NKÚ, kolegium úřadu jej následně musí projednat a poté naplánovat. Celý proces je podle Kaly záležitostí řady měsíců.

Širší vedení NKÚ na konci ledna schválilo závěr z kontroly hospodaření KPR a jí podřízených organizací, tedy Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Výsledek kontroly zatím nemůže zveřejnit. Kala o něm nemohl informovat ani dnes Pavla, neboť je vázán mlčenlivostí.

Zvoleného prezidenta Kala dnes také informoval o tom, že Česko je nyní předsednickou zemí Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI) a v září bude pořádat konferenci v Praze.