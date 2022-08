Šéf Mero: Dodávky ropy do ČR budou obnoveny v pátek, nebo v sobotu

Praha - Dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by mohly být obnoveny v pátek, nebo v sobotu. České televizi to dnes řekl předseda představenstva společnosti Mero Jaroslav Pantůček. Ropa už podle něj teče na Slovensko i do Maďarska. Mero vlastní a provozuje ropovody Družba a IKL na českém území. Orlen Unipetrol, který v ČR provozuje rafinerie v Litvínově a Kralupech, snížil v posledních letech závislost na ruské ropě pod 50 procent.

Ukrajina tranzit ropy zastavila 4. srpna, protože nedostala z Ruska peníze za srpnový tranzit. Rusko sice peníze odeslalo, ale ještě v červenci se mu v důsledku protiruských sankcí vrátily zpět. Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy pak Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL. Toto řešení se však podle slovenského přepravce ropy Transpetrol netýká dodávek do ČR.

"Zákazník MOL učinil patřičné kroky, které vedly k tomu, že ropovod na té jižní části pro Slováky a Maďary funguje. Jsem informován od našeho zákazníka, že identické kroky podniká dnes, takže očekávám, že velmi brzy, buď zítra, nebo nejpozději pozítří (v pátek, nebo sobotu) ropa k nám bude proudit také," řekl Pantůček. V ČR zpracovává ropu Unipetrol, jehož vlastníkem je polská společnost PKN Orlen.

Podle Pantůčka je potřeba získat povolení státu k tomu, že tranzitní poplatky budou vyňaty ze sankcí EU, že je možné je zaplatit, a tím situaci odblokovat. Povolení vydává Finanční analytický úřad (FAÚ), jeho rozhodnutí by v této věci podle Pantůčka mělo padnout během dneška.

Poté, co FAÚ rozhodne, budou zaplaceny tranzitní poplatky. Pak už by tranzitu ropy do Česka nemělo nic bránit. Poplatky se podle Pantůčka platí vždy na měsíc. Pokud bude jejich uhrazení ze strany FAÚ posvěceno, bude možné stejný způsob použít i příští měsíc.

Podle Pantůčka není důvod k obavám, protože Česko má zásoby minimálně ještě na 12 dnů v provozních zásobách pro rafinerie a na dalších 90 dnů jsou zásoby ve státních hmotných rezervách. Česko má podle něj také plnohodnotnou variantu zásobování Transalpinským ropovodem (TAL) z italského Terstu.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.

Unipetrol v posledních letech snížil závislost na ruské ropě pod 50 procent

Společnost Orlen Unipetrol, která v České republice provozuje rafinerie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, snížila v posledních letech závislost na ruské ropě pod 50 procent. Na přelomu tisíciletí to bylo 80 procent. Litvínovská rafinerie umí zpracovávat druhově podobné typy ropy, jako je ruská ropa, rafinerie v Kralupech dlouhodobě zpracovává pouze neruskou ropu. Vyplývá to z informací společnosti Unipetrol.

Celá skupina Orlen, do které Unipetrol spadá, v posledních letech diverzifikovala dodávky ropy a testovala použitelnost různých druhů ropy ve svých rafineriích. V současnosti už zhruba 70 procent z celkového množství ropy v portfoliu skupiny Orlen nepochází z Ruska.

Orlen Unipetrol výrazně rozšířil počet zemí, ze kterých ropu odebírá. Od roku 2019 zpracovává ve svých rafineriích 16 různých druhů ropy z desítky zemí – z USA, Afriky, Severního moře, Saúdské Arábie, Kazachstánu nebo Ázerbájdžánu.

Současné zastavení dodávek ropy ropovodem Družba do ČR Unipetrol zvládá, rafinerie nemusely omezit provoz. "Rafinerie skupiny Orlen Unipetrol v Litvínově a Kralupech nad Vltavou mají zajištěnou surovou ropu pro svůj provoz. V současné době je produkce na plánované úrovni, a dochází tak k nepřetržitým dodávkám palivových produktů na český trh," řekl ČTK ve středu mluvčí Unipetrolu Michal Procházka.