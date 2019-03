České Budějovice - Sklad s kapacitou 8000 palet chce největší česká mlékárna Madeta v letech 2020 až 2021 vybudovat v pelhřimovském závodu, který v minulosti zamýšlela zavřít. Plány změnila, a dál tam bude vyrábět trvanlivé mléko. Firma letos plánuje tržby 5,2 miliardy Kč, řekl v rozhovoru pro ČTK předseda představenstva a generální ředitel Madety Milan Teplý, který 26. března oslaví 70. narozeniny.

Plán zavřít závod v Pelhřimově platil do loňska. "Nezavřeme, bude se tam investovat, protože je obrovská poptávka po skladovacích prostorách poblíž dálnice," řekl Teplý. Logistické centrum má Madeta v Jesenici u Prahy.

Šéf Madety přišel do Českých Budějovic 2. června 1976 za bydlením. Na Václavském náměstí totiž potkal sýraře Madety Václava Buryánka. "Přišla řeč na byty a 14 dní na to mi zavolal, že by tady byt byl," vzpomínal Teplý, který měl tehdy malou dceru a jeho žena končila studium medicíny.

Za tři měsíce už byl vedoucím výroby a v 90. letech firmu, která je nyní akciovou společností, zprivatizoval. Akcie kupoval čtyři roky, pořizovací cena byla 1,13 miliardy Kč a peníze splácel do roku 2007.

Vztah k profesi si nese nynější ředitel Madety z rodiny. Jeho strýc Miloš Teplý řídil podnik Laktoflora Praha. On sám nastoupil po VŠCHT do podniku Laktos, pak pracoval ve Státní inspekci jakosti.

Podnik by rád předal synu Janovi. "Madeta je neprodejná. Nechal jsem tady celý profesní život. Stálo mě to zdraví, rodinu, kamarády vám to vezme. Jste pořád pryč, na chalupě chodíte mezi švestkou a hruškou a mumláte si pro sebe," popisoval v rozhovoru. "Mám to tady rád. Báječný pocit jsem měl, když 80 našich lidí jelo do Paříže, objednali jsme jízdu na parníku po Seině s večeří a viděl jsem 80 lidí v sedmém nebi," řekl.

Naopak nerad vzpomíná na dobu, kdy Madeta zavírala závody ve městech Blatná, Humpolec, Horní Planá, Strakonice, Protivín či Prachatice.

Za jednu z nejhorších chvil svého profesního života považuje tragédii, kdy ještě před rokem 1989 spadl strop v hale v Plané nad Lužnicí a zemřela tam matka tří dětí. "Jel jsem do rodiny vykládat, že máma je po smrti," uvedl Teplý. V polovině 80. let také zažil, že Madetě uniklo do vzduchu 70 tun sušeného mléka, řešil i úniky louhu do smetany.

Dnes Teplý, který kdysi hrával fotbal za ligový dorost Sparty, nejvíc odpočívá, když jezdí na traktůrku se psem Šůšou. Na své narozeniny půjde normálně do práce. "Sedneme si chvilku, už není moc co slavit. Mám jediné přání: Abych byl zdravý," uzavřel šéf Madety.

Madeta zpracuje 950.000 litrů mléka denně. Má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Má 220 dodavatelů mléka. Firma zaměstnává 1500 lidí. Pro letošek čeká Teplý růst prodejů tvarohových výrobků o 12 procent. Stoupá podle něj zájem o všechny druhy včetně ochucených či o krémy Lipánek. Těch sní denně generální ředitel pět.