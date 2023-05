Šéf likérky: Vláda pojala úspory špatně, část konzumentů lihovin přejde k vínu

Jindřichův Hradec - Vláda pojala konsolidační balíček špatně, řekl ČTK v reakci na oznámené úspory šéf jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz Josef Nejedlý. Míní, že vláda měla zvednout daň i na víno. Část konzumentů lihovin se přesune k vínu, když půllitr rumu bude stát 160 korun, řekl Nejedlý. Zvýšení DPH u točeného piva z desetiprocentní sazby na 21 procent bude další rána pro vesnické hospody a stát stejně víc peněz nevybere, řekl ČTK ředitel strakonického pivovaru Dušan Krankus. Vedení Budějovického Budvaru nechtělo změny komentovat.

"Pojali to celkově špatně, co se týče daně z alkoholu. Opět navrhli navýšit spotřební daň u lihovin, a ne u vína. Nůžky se rozevírají, stát v každém případě víc nevybere, protože lidé se budou odklánět od tvrdého alkoholu, který bude proti vínu neúměrně drahý. Vůbec nechápu, proč má víno nulovou sazbu, protože víno je stejný alkohol jako tvrdá lihovina. Alkohol je jenom jeden," řekl Nejedlý. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvedl, že stát nezavede spotřební daň na takzvané tiché víno (nešumivé). Rozhodlo podle něj to, že v okolních zemích tato daň není.

Podle názoru Nejedlého měla vláda zvednout daň na veškerý alkohol. Likérka se plánem kabinetu cítí poškozená. Nejedlý odhaduje, že přijde o část zákazníků, kteří se přesunou k vínu. "Ten (cenový) rozdíl je už teď neúměrný a při posledním zdražení také (vládní politici) zdražili jenom lihoviny, a ne pivo a víno. To je nefér vůči naší branži. Klesne prodej lihovin. Jestli dnes stojí litr vína v krabici 30 korun a půllitrovka rumu bude stát 160 korun, ten cenový rozdíl je už tak velký, že část konzumentů lihovin přejde na nezdaněné víno," řekl Nejedlý.

Vládnímu návrhu podle svých slov nerozumí. Argument vinařů, že když se zdaní víno na jižní Moravě, tak bude neúměrně drahé proti zahraničnímu, označil za nesmysl. "Spotřební daň by se zavedla i na dovozové víno a dnes 70 procent vína dovážíme," dodal Nejedlý. V roce 2021 vyrobila likérka 3,46 milionu litrů alkoholu. Je po Božkovu druhý největší výrobce tuzemského rumu v ČR, předloni prodala 2,05 milionu litru tuzemáku. Tržby za prodej výrobků, služeb a zboží měla předloni 233,8 milionu Kč. Vyváží zhruba přes pětinu výroby.

Za nelogický krok označil zvýšení DPH u točeného piva šéf Pivovaru Strakonice 1649 Dušan Krankus. "Myslím, že vláda si neuvědomuje, že se tím spotřeba točeného piva ještě víc sníží a že nakonec (vláda) tolik (peněz navíc) nevybere. A dnes, kdy je soumrak vesnických hospod, vesnická gastronomie jde s prominutím do kytek, tak udělat tohle? Chápu, že je to alkoholický nápoj, že je to neřest, ale tím pádem mi uniká, že tichá vína budou nadále bez spotřební daně," řekl Krankus. Strakonický pivovar Dudák loni uvařil přibližně 55.500 hektolitrů piva. Předloni měl zisk 1,3 milionu Kč a obrat 82 milionů.