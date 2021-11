Šéf Lesní správy Lány Balák u soudu odmítl vinu i v kauze těžby kamene

Kladno - Šéf Lesní správy Lány Miloš Balák u kladenského soudu odmítl vinu i ve své kauze, která se týká těžby kamene v Lánské oboře. Podle obžaloby Balák porušil povinnosti při správě cizího majetku. Soud se začal případem zabývat dnes, Balák vypovídal. V květnu kladenský soud Baláka v jiné kauze nepravomocně odsoudil za ovlivnění veřejné zakázky. Tehdejší verdikt zněl nepodmíněný tříletý trest vězení, i v tomto případě se Balák cítí nevinný.

V aktuální kauze podala státní zástupkyně obžalobu letos v srpnu. Podle ní Balák porušil zákon v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře, rozsah těžby byl podle kriminalistů větší, než bylo oficiálně vykázáno. Škoda měla přesáhnout jeden milion korun. V případě prokázání viny a odsouzení by vedoucímu Lesní správy Lány mohlo hrozit až pět let vězení. Soud bude pokračovat výslechy svědků, podle předpokladů potrvá do příštího roku.

Nepravomocný rozsudek se týkal veřejné zakázky na druhou etapu zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Podle obžaloby Balák zakázku ovlivnil, když nezákonně zjednal výhodu pro firmu Energie stavební - báňská (ESB). Soudce Petr Sedlařík Balákovi uložil vedle nepodmíněného trestu vězení čtyřletý zákaz činnosti a peněžitý trest 1,8 milionu Kč. Odsouzen byl i manažer společnosti ESB Libor Tkadlec, který dostal podmíněný trest a peněžitý trest. Firma ESB má zaplatit přes pět milionů korun a má podle rozsudku mít tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách. Všichni obžalovaní od začátku odmítají, že by se dopouštěli nezákonného jednání.

Balák zatím zůstává ve funkci, protože jeho nadřízený, kterým je prezidentův kancléř Vratislav Mynář, po vynesení rozsudku uvedl, že chce v případu dál ctít presumpci neviny. Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky.