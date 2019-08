Šéf irské diplomacie zatím náhradu za brexitovou pojistku nevidí

Praha - Navržené alternativy k takzvané irské pojistce z dohody o brexitu zatím ani zdaleka nejsou tak účinné jako již dohodnutý mechanismus. Po pražském setkání s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem to řekl šéf irské diplomacie Simon Coveney. Oba ministři považují za nutné, aby Velká Británie opustila Evropskou unii na základě dohody, nikoli bez ní. Petříček ocenil, že EU zastává vyjednané postoje ohledně brexitu, které zahrnují i irskou pojistku, o jejíž zrušení usiluje nový britský premiér Boris Johnson.

Toto kontroverzní opatření bylo do brexitové dohody zahrnuto kvůli ambici obou stran zachovat i po britském odchodu z unie volný režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Při jeho uplatnění by Británie zůstala v bezcelní zóně EU, Severní Irsko by se navíc řídilo pravidly jednotného unijního trhu. Johnson aktuální podobu pojistky označuje za "antidemokratickou" a má za to, že již jsou k dispozici řešení, která by ji plnohodnotně nahradila.

"Jestliže má britská vláda alternativní ujednání, která fungují a odvádějí stejnou práci, pak všichni chceme slyšet, jaká jsou," reagoval dnes Coveney. "Ale myslím, že si to musíme říct na rovinu, že alternativní ujednání, o kterých se doposud mluvilo, neodvádějí stejnou práci jako pojistka, ani zdaleka," dodal. Politici by podle něj neměli předstírat, že existují náhrady, protože "možná neexistují".

Irský ministr zahraničí poděkoval Česku za solidaritu i podporu obtížně vyjednané dohody ohledně odchodu Spojeného království z EU, jehož termín je nyní stanoven na konec října. "Brexit bez dohody by znamenal ztráty pro Británii i ostatní státy EU," zdůraznil Coveney v souvislosti s možností, že by Britové neodešli na základě dojednaných podmínek.

Ani Petříček nechce, aby vztahy s Británií vedly po jejím odchodu z EU k výrazným ekonomickým ztrátám. Chce proto zajistit blízké vztahy mezi EU a Británií po brexitu. Zároveň uvedl, že Česko má řadu společných zájmů s Irskem, v němž žije na 10.000 Čechů. "Za pět let vzájemný obchod zdvojnásobil na pět miliard eur, sdílíme pohled na evropský rozpočet a zemědělskou politiku," dodal Petříček.

S Coveneym se setkal také premiér Andrej Babiš. Shodli se podle ministerského předsedy na tom, že brexit bez dohody by byl velký problém nejenom pro Irsko a Česko. "Proto jsme připraveni vyjednávat o konkrétních a férových alternativách. Samozřejmě jsme na jedné lodi a stále doufáme, že se s UK (Británií) nakonec dohodneme," uvedl na twitteru český premiér.

Řada unijních představitelů nyní avizuje, že jsou ochotni naslouchat britským návrhům ohledně irské pojistky. Francouzský prezident Emmanuel Macron nicméně minulý týden vzkázal, že všechny pilíře stávající dohody jsou nepostradatelné. Pojistka podle něj garantuje stabilitu v Irsku a celistvost jednotného trhu Evropské unie. Podle německé kancléřky Angely Merkelové by za ni ale bylo možné najít náhradu, což ostatně brexitová dohoda umožňuje.